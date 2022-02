El estupor por la brutal agresión sufrida por 'Mireia' alienta una concentración en Jerez

Duele mirarla. El estado en que ha quedado tras la brutal agresión conocida estos días induce a creer milagrosa su recuperación. Pero lo cierto es que, pese a haber perdido un ojo y estar pendiente de ver qué ocurre con el otro y que le cuesta caminar, "mueve la colita muy contenta". Lo dice una voluntaria que rezuma la esperanza de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Pero la dulzura con que habla de ella no obsta una indignación indisimulable. Ha sido denunciado.

El caso es que, nuevamente en la Barriada del Agrimensor que ya asistió hace poco tiempo a episodio similar con un pastor alemán, la aparición de 'Mireia' atada en un árbol y recién rociada de ácido en una condenable acción ha movilizado a cuantos, en las asociaciones protectoras de animales de Jerez de la Frontera o fuera de ellas, se conduelen de hechos de este tipo. Con una dieta blanda que intenta contribuir a su recuperación, se mantiene en una casa de acogida.

Cartel de la concentración convocada para el 19-02-22 en plaza del Arenal





Es la asociación protectora de animales PPPeludos la que ha tennido la iniciativa de convocar esta concentración del sábado 19 de febrero, a las 11:00 horas, en la plaza del Arenal. No en balde son quienes han bregado con este caso poniendo todo el amor a su alcance para la recuperación de 'Mireia'. No han estado lejos tampoco los miembros de otra asociación, 'No me abandones', cuyos voluntarios también se han implicado con el asunto.

