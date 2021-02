Transportes rechaza ampliar la pista del aeropuerto de Jerez si no hay más vuelos

Jerez de la Frontera no se resigna a no ver crecer su aeropuerto pese a que la situación que vivimos no parece afianzar la necesidad formulada desde el Partido Popular por la diputada nacional María José García-Pelayo. Pero el Ministerio de Transporte se ha vuelto a pronunciar, y lo hace por tercera vez en solo doce meses, en el sentido de un rechazo a la pretensión de que sea ampliada la pista a no ser que un incremento sustancial del tráfico así lo demande.

La inversión necesaria habría de superar los 42 millones de euros, un esfuerzo que chocaría con la lamentable situación que, en plena pandemia de Covid-19, sitúa las cifras del aeródromo en mínimos preocupantes debido a las restricciones en la movilidad que la seguridad sanitaria exige. Con todo, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz anunció planes para la ampliación de la pista en 900 metros anunciados el pasado 14 de dieibmre de 2020.

�� El plan del Gobierno para el. Aeropuerto de Jerez incluye la ampliación de la pista en 900 metros que permita más conexiones y aviones mayores.



✔️ Se prevé un crecimiento de pasajeros que pasará de 1,1 a 1,9 millones.@SubdelegCadiz#GobiernoDeEspaña#GobiernoDeTodospic.twitter.com/IEmYex2coC — Subdelegación Cádiz (@SubdelegCadiz) December 14, 2020

DE AQUELLAS CIFRAS ESPERANZADORAS...

Es cierto que esta infraestructura aeroportuaria, única en la provincia a cuya proyección turística tanto ha aportado durante las últimas decadas, ha demostrado la necesidad de su existencia sin que la presencia en un radio de poco más de un centenar de kilómetros de otras ponga en cuestión su impacto positivo. También lo es que la progresión en tráfico de viajeros ha sido creciente durante mucho tiempo pese a retrocesos lógicos como la crisis de 2008 o esta actual.

Un recorrido histórico muestra su imparable progresión hasta que estos dos varapalos para la economía mundial han dejado las correspondientes muescas en la gráfica del número de viajeros. Aquellos 411.276 registrados en 1996 fueron ampliándose de modo paulatino al final del siglo XX hasta comenzar el actual con 705.710 (cifra del año 2000). Y la tendencia no cesó asistiendose a un tirón significativo que pronto colocaron al aeropuerto jerezano por encima del millón de viajeros.

1.117.447 en 2004, 1.297.134 en 2005, 1.391.560 en 2006 y los recordados 1.607.834 pasajeros de 2007 marcaron los momentos de mayor esplendor, inmediatamente seguidos por los números en los que la crisis económica de 2008 dejó su sello haciéndolos bajar en más de 300.000 personas ese mismo año. La caída paulatina ofreció su peor panorama en 2014, con 758.004, con bajadas que dejaron los movimientos en el Aeropuerto de Jerez en cifras de quince años antes.

...AL ACTUAL VOLUMEN DE PASAJEROS

Se comenzaba a remontar entonces y todo volvía a acercarse a lo que venía siendo habitual. Los datos de AENA señalan que en 2017 se volvió a superar el millón de viajeros (1.046.251), 2018 registró 1.133.621 y en 2019 se llegó a 1.120.742. Se iniciaba de nueva una caída, ligera aún, antes incluso de saberse la desgracia que el virus traería al año siguiente. Las cosas no terminaban de cuajar pero en Jerez y toda la provincia de Cádiz se seguia pensando en la mejora de las instalaciones.

La catástrofe generada a lo largo de un 2020 tremendo a causa de la pandemia, sin embargo, brindó que, por ejemplo en noviembre pasado, Jerez recibiera un 80,9% menos de pasajeros que en el año anterior. Ha terminado el año siendo el aeropuerto andaluz con mayor descenso en las cifras de viajeros. Y 2021 no hace vislumbrar mejoras que justifiquen peticiones como ésta de la ampliación de la pista. Las esperanzas de una salida de esta situación no se pierden pese a todo.

