Adelante Jerez limpia donde ha pisado Vox

Adelante Jerez ha querido dejar hoy patente su desacuerdo con el reparto de publicidad en la jornada de ayer por parte de VOX en el Gallo Azul, con importante presencia policial, por cierto...

Ni cortos ni perezosos, se han plantado con el cubo, agua, lejia y la fregona, y han comenzado a limpiar el lugar donde ayer estaba ubicada la mesa de VOX.

Raul Ruiz Berdejo ha querido aclarar que la presencia de la formación verde y de un importante dispositivo policial durante su reparto, no representa la imagen de la sociedad jerezana, que es tolerante y permisiva. Aunque precisamente no dan ejemplo de ello, limpiando con lejia el lugar de reparto, en plena calle Larga, y manifestando que el discurso de VOX no tiene cabida en Jerez.

Raul Ruiz Berdejo tambien ha manifestado que no cree que este tipo de actuaciones de su formación, dé más promoción a VOX.