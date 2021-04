Madre de Dios ve concluidas las obras para convertirse en sede del Seminario

Cuando, en el siglo XV, los franciscanos regulares abrían casa en el antiguo egido de las Puertas del Sol no imaginarían que siglos después sería sede del Seminario Diocesano de Asidonia-Jerez. Ya no queda ninguna construcción de aquel primer asentamiento encomendado a la Madre de Dios, que así lo hemos conocido hasta que se han marchado las religiosas clarisas que lo han ocupado. Las monjas llegaron a la diócesis en 1504 y, aunque sus carismáticas pobreza evangélica y búsqueda en la soledad y el silencio de su vida contemplativa persiste en otra comunidad en la calle Barja, la escasez de vocaciones motivó un cierre que el Obispado impidió viendo allí una excelente nueva sede para la vida de comunidad y formación de los seminaristas.

El cierre en 2018 dio paso a un uso para el que se ha venido trabajando, pese a los rigores y restricciones de la pandemia, de modo eficiente hasta poder decirse ya que las obras de adaptación han concluido y se está a la espera de recibir las llaves estos días, iniciar labores de amueblamiento y mudanza y tener la certeza, que confirma el sacerdote Ignacio Gaztelu Pastor, el rector del Seminario, de una inauguración del curso 2021-22 en la nueva sede. "Los seminaristas están muy ilusionados, esto es un seminario en todos los sentidos, está construido para ello, tiene la forma propia, las habitaciones, la disposición en torno a un claustro, la capilla, los lugares comunes, la biblioteca...", repasa en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' de este viernes 9 de abril.

Vídeo Visita de los seminaristas a su nueva sede de Madre de Dios realizada el día de San José de 2021





"Muy distinto del año pasado, que no se pudo hacer" dice Gaztelu que se ha celebrado el Día del Seminario en el recién concluido mes de marzo. De hecho, se pudo visitar Madre de Dios por parte de los seminaristas que, como demuestra el video, no ocultaron su gran satisfacción por la que pronto será su nueva casa tras haber pasado, en los últimos años, por la Compañía de María y la Casa Sacerdotal, construida en su momento sobre la que fue primera sede del Seminario en El Calvario. "No era fácil encontrar el equilibrio entre la precaución lógica en las celebraciones de la Iglesia, con muchas personas entre las que no es fácil el control en un entierro o en una boda poniendo un tope, y tener la vida celebrativa y litúrgica propia", explica.

UNA VEINTENA DE SEMINARISTAS

El Seminario Mayor -Instituto San Juan de Ávila- y el Menor -confiado a la Inmaculada Concepción- son una realidad tan fecunda en estos momentos como el volumen de vocaciones de los últimos años demuestra. Por ello el rector está tan especialmente satisfecho del marzo dejado atrás como que el despliegue de los mayores por las parroquias para ofrecer su testimonio ha sido aún más notorio que en ocasiones anteriores. Una veintena de jóvenes son acogidos y formados en estos momentos, entre uno y otro, aunque persiste en 5ª, el penúltimo curso, la señal de los años de sequía vocacionales que, gracias a Dios, quedaron atrás. Hay, sin embargo, dos diáconos próximos a ser ordenados presbíteros, tres en 4º, tres en 3º, dos en 2º y seis en 1º.

El programa de esta semana se completa con el habitual espacio de Cáritas Diocesana en el que, en esta ocasión, la responsable de comunicación María José Orellana recuerda la donación realizada por COPE del material expositivo de la muestra callejera 'Carrera Oficial, la Pasión en la calle' que se ha podido disfrutar en buena parte de la Cuaresma y la pasada Semana Santa. Las banderolas están a disposición, previo donativo de 100 euros cada una, en la tienda Moda Re que le institución eclesial tiene en la calle Madre de Dios.

