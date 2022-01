"Ha sido un hombre revolucionario para Rota": la Villa despide al cura Juan González Lagomazzini

Fue párroco en Rota durante la práctica totalidad de su vida de ordenado. Y ésta no ha sido precisamente corta: más de 65 años dedicados a su ministerio. Pero el sacerdote Juan González Lagomazzini estaba a punto de cumplir los 91 años y su estado de salud no era el mejor en los últimos tiempos. Falleció en medio del ruido propio de las celebraciones de la Navidad y su proyección posterior hasta que ayer culminaron con la fiesta de la Epifanía. Pero no ha pasado desapercibida la marcha de quien, con tantas décadas dedicadas a la Villa, se había convertido en una persona muy popular.

Siguiendo las correspondientes medidas higiénico-sanitarias, la capilla ardiente recibió a muchos roteños en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que nació bajo su ministerio. Al día siguiente, el funeral presidido por monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, testimonio homenaje a quien tanto aportó. Y, este viernes, 'El Espejo de Asidonia-Jerez' glosa su figura eclesiástica y humana de la mano del presbítero Carlos Redondo, que le acompañó primero como vicario parroquial y más tarde al frente de este feligresía, y el diácono Diego Vidal,que tan cerca estuvo también de él.

Escúchalo aquí. Conoce a este sacerdote diocesano asidonense sanluqueño de cuna y roteño de adopción. Su altura pastoral y su compromiso con el territorio en el que desempeñó su ministerio. "Uno más para el pueblo pero también un pastor en medio del pueblo"dice Redondo quien no duda calificarlo "un hombre revolucionario para Rota, la Rota de hace 60 años con la llegada de la Base, los americanos..." "A don Juan lo quería el de dentro de la Iglesia y también el de fuera", afirma recordando que "la parroquia del Carmen siempre estuvo abierta a todo el mundo, allí se reunió hasta el Partico Comunista".





"Vivió el preconcilio, el concilio y el postconcilio", añade respecto al Vaticano II y a la hora de acercarse más específicamente a su labor eclesiástica. "Ha conocido la vida de la Iglesia en España en el siglo XX, ha sido un adelantado a su tiempo" dice evocando su llegada hace una década al Carmen de Rota, cuando conoció a González Lagomazzini: "Estaba hecha a imagen y semejanza de don Juan, incluso a su tamaño" dice sobre la parroquia. "Era un hombre bajito con el que bromeaba sobre al tamaño de las puertas, incluso de la sede", sonríe al recordar a quien, además, tuvo a su cargo la creación de la parroquia de Costa Ballena.

APAGÁNDOSE POQUITO A POCO

Diego Vidal, por su parte, llevaba ya 16 años de diácono junto a él: "He estado con él siempre, al principio de catequista, luego en el Seminario..." Recuerda que, en los últimos años, especialmente con la pandemia de por medio, "ya no podía celebrar la misa sin ir acompañado, y yo era su lazarillo aunque a él no le gustaba el nombre, decía que yo era su amigo, lo he visto apagarse poquito a poco". Pero pronto acude a su época más activa: "Juan abría la iglesia a las siete de la mañana, cerraba sobre las dos, abría a las cuatro de nuevo, estaba siempre presente en su parroquia".

"Era un hombre que no le era indiferente a nadie", señala apuntando que "era conocido por todos y en todo, en su historia está la historia de Rota: la cabalgata de Reyes la trajo él, la primera residencia de día de mayores la hizo él, ha sido un promotor fuerte". Vidal no olvida una frase que González Lagomazzini afirmaba con frecuencia: "Si yo hubera tenido un hijo me hubiera gustado que fuera como Diego". El finado fue Hijo Adoptivo de Rota, 'Calabaza de Oro', 'Volante de Oro', "si no todos todos, casi todos los premios sociales que hay en Rota los tenía Juan".

'El Espejo de Asidonia-Jerez' cuenta también, a su inicio, con la reflexión semanal de monseñor José Rico Pavés, el obispo diocesano, y, al cierre, con la propuesta de un libro desde la Librería Diocesana Asidonia: en esta ocasión se trata de 'Bajo la bata, hacer pastoral con sanitarios hoy', una obra del sacerdote jesuíta y psiquiatra Alberto Cano de gran actualidad en un momento en el que los profesionales de la salud están en el punto de atención de todas las miradas ante su importante pepal en este momento de entrega con motivo de la pandemia. La colaboradora Carmen Rodríguez lo glosa en el programa que puedes escuchar aquí.

