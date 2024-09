Tres caballos con el Virus del Nilo mantienen a Jerez en estado de alerta

No parece haber motivos para una inquietud excesiva. Pero, en cualquier caso, se lleva meses de control de una situación que es habitual en esta época y que, por todos los medios, hay que evitar que llegue al ser humano. Ello no quita para que la salud de los animales no nos interese también. El Virus del Nilo aparece en las aguas del Bajo Guadalquivir y ya ha llegado a ser un problema de salud, incluido Jerez de la Frontera.

El Ayuntamiento ha indicado que mantiene el refuerzo de la vigilancia en nivel 4 -sin afección a los seres humanos- por la presencia en el término municipal de casos en tres caballos del término municipal. No obstante, desde el Consistorio jerezano se ha hecho llegar a la población un mensaje de tranquilidad. De hecho, el trabajo de vigilancia, dentro del protocolo abierto desde hace varios meses, está dando sus frutos.

En una nota municipal se señala que, con esta situación, el nivel de riesgo se mantiene (NR4) según está establecido en el Programa de Vigilancia y Control Integral de vectores transmisores de FNO. Ayuntamiento de Jerez, Delegación de la Consejería de Salud y Consumo y la empresa de control de plagas Lokímica trabajan "desde hace meses" en labores de vigilancia y fumigación en zonas susceptibles de acumulación de aguas.

Las fuentes y sus alrededores, los alcantarillados y otros lugares con presencia de agua, especialmente si estas mantiene la posibilidad que quedar estancas, son centro de atención de la mencionada vigilancia. La Delegación de Protección Animal se suma a la preocupación y pone de manifiesto la importancia que tiene para evitar riesgos estas medidas preventivas que se llevan a cabo y ha pedido la colaboración ciudadana para, entre todos, "frenar este virus".

De hecho, se han difundido en redes sociales los dípticos que, también divulgados convenientemente, contienen información para evitar la presencia de mosquitos en el campo y la ciudad.

Qué es el virus del Nilo

Se replica en las aves, reptiles, anfibios, mamíferos, mosquitos y garrapatas. Esta enfermedad se presenta en el hombre, en los equinos y en algunos pájaros. La mayor parte de individuos afectados presenta pocos signos clínicos, pero algunos desarrollan cuadro clínico neurológico grave que puede conducir a la muerte.

En los equinos, los signos clínicos de la enfermedad neurológica causada por el virus del Nilo pueden incluir la pérdida de apetito, depresión, tropezones, contracción muscular, parálisis parcial, visión disminuida, presión de la cabeza, rechino de dientes, marcha confusa, convulsiones, vueltas en círculos e incapacidad para ingerir.

La debilidad, usualmente en los miembros posteriores, a veces va seguida de parálisis. Puede ocurrir coma y muerte. Se ha observado también fiebre pero no en todos los casos. Varias especies de aves son resistentes a la enfermedad. Las aves sensibles tales como los gansos presentan varios grados de implicación neurológica, desde una posición tumbada hasta la parálisis de patas y alas. Si se les molesta, no se mueven o no pueden hacerlo, carecen de coordinación. Se han registrado tasas de mortalidad de entre el 20 al 60% en los gansos.

Congreso de epidemiología

Desde este martes y hasta el 13 de septiembre, Cádiz se convertirá precisamente en el epicentro de la epidemiología. Alrededor de 800 expertos y expertas se dan cita estos días en la ciudad con motivo de la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el XIX Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia.

La inauguración oficial ha tenido lugar hoy miércoles 11 de septiembre a las 11:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. El presidente del Comité Organizador de la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología, Andrés Rabadán, y la presidenta del Comité Científico, María José Sánchez, así como Óscar Zurriaga dan cuenta de este encuentro científico en el que están previstas más de un millar de comunicaciones.

Bajo el lema ‘Desafíos de la epidemiología ante los nuevos paradigmas en salud’ se reflexionará sobre cuestiones como las desigualdades en salud, el papel de las enfermeras en la salud pública, y la epidemiología en el siglo XXI. También se abordarán los retos a los que debe hacer frente esta disciplina, en un contexto global marcado por las desigualdades, el cambio climático, el concepto ‘One Health’ (una sola salud) y los imparables avances tecnológicos y la inteligencia artificial.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz, así como del Ayuntamiento de la ciudad (Aguas de Cádiz y Turismo), Zona Franca, y Colegio de Enfermería de Cádiz.