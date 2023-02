Cádiz CF: una pizca de calma

Es lógico que el optimismo invada la vida de las personas y más cuando estos mismos no están sujetos a alegrías continuas. En el Cádiz, pasa eso. Un mercado de fichajes muy bueno con un arreón final comparable a un videojuego.

En esta tesitura nos alojamos en un momento muy positivo tras esa victoria en casa frente al Real Mallorca. Partido impecable de los de Sergio González, que, sumado a las incorporaciones, ponían por delante una semana fantástica.

Pero en el fútbol los altibajos vienen y van y en el Cádiz esto no iba a ser menos. Con San Mamés en el horizonte (campo que al Cádiz se le da bastante bien), y con un Athletic en horas bajas, el ambiente era inmejorable. Visitar Bilbao y a su gente es algo fijo en el calendario del cadista, y no solo desde que está el equipo en primera. No seré yo quien recuerde la eliminatoria frente al Bilbao Athletic.

Con estos ingredientes la caída iba ser fuerte, como suele pasar. En un inicio donde el equipo parecía amarrado en defensa y efectivo en ataque (un palo de Gonzalo Escalante, un zurdazo de Theo Bongonda, etc) el único capaz de derrapar era el propio Cádiz.

Y si, fue un derrape con accidente incluido. Momo no tuvo su mejor noche, ni el equipo en defensa en general. Los mejores minutos de los gaditanos fueron tras el primer tanto del Athletic. Brian sacaba su magia frente a De Marcos y Escalante mostraba su faceta goleadora.

A raíz del minuto 30 todo fue una hecatombe. Sumamos a esa hecatombe el nivel de Ohian Sancet, que futbolista. Su mejor noche desde que está en Primera División. Con desajustes en marcas defensivas y regalos en nuestra propia área el equipo se iba con un 3-1 en contra al descanso tras un remate a bocajarro de Yeray. Y aunque la negatividad abundaba, la esperanza de una remontada daba “algo de vida” al espectador cadista.

Para resumir la segunda mitad no hace falta mucho. Una expulsión de Yuri por doble amarilla y un saque de banda de Luis Hernández fueron lo más destacado. Saque de banda que propició la contra que culminaba el 4-1 final. Con este resultado abultado los ánimos cayeron en picado.

Aun así, hay muchas cosas positivas que podemos sacar de una derrota que hace tener “los pies en el suelo” y una llamada urgente a la tranquilidad. Ni frente al Mallorca éramos tan buenos, ni frente al Athletic somos tan malos. Una pizca de calma.