Garagarza: "A Alan Pace le emociona mucho la cantera del Espanyol"

El Espanyol despidió el mes de septiembre presentando a lo que durante tantos años fue su buque insignia, su razón de ser, aquello a lo que agarrarse cuando las curvas se volvían ingobernables o las cuestas demasiado empinadas como para seguir creyendo en promesas: su fútbol base. En Cornellà-El Prat, capitanes del primer equipo tutelaron a las decenas de niños y de niñas que defienden los colores del club por los terrenos de juego. ¿Hay que formar para ganar? ¿Acelerar procesos (algo que no se ha inventado ahora) es siempre beneficioso? ¿Dónde debe jugar el filial para que sea una plataforma ideal antes de dar el salto al primer equipo¿ ¿De qué sirve la colaboración con el Vilassar de Mar?

Fran Garagarza, director plenipotenciario de todo lo que rodea a un balón de fútbol, al menos hasta que alguien le quite atribuciones con la legada de la nueva propiedad, dio explicaciones; y, afortunadamente, expuso un poco de autocrítica: “Tengo que hacer una reflexión y admitir que necesitamos más estabilidad. No siempre los cambios conllevan mejoras, pero hay veces que hay que hacerlos”. Garagarza se encontró con Xabier Mikel Azparren en la dirección, luego fichó a Jaume Milá, mala elección, y ya ha decidido que él quiere ocuparse de todo. O de casi todo.

Garagarza es plenamente intervencionista en el Juvenil A y en el Espanyol B. En 26 meses, el banquillo del filial se ha convertido en una silla eléctrica: Manolo, Chica, Senabre, Cea y ahora Raúl Jardiel a la espera de unas victorias que no llegan. “Somos el filial más joven de Primera. Esta semana presentamos a un equipo con una media de 19,8 años. Hay 13 juveniles que juegan en el B”, dijo Garagarza. Esa es la realidad. Otro asunto será si alguno de ellos va a tener, en el futuro, opciones de ser un futbolista de Primera con el Espanyol. “El tiempo lo dirá”.

Con Garagarza arriba, su colega y 'hermano' Ander Garitano en un escalón intermedio y con la tropa de currantes en un estadio horizontal bien colocado bien abajo, el éxito depende exclusivamente de las camadas que llegan... Y de las fugas, que yo no solamente tiene como destina La Masía de Can Barça. “Hemos tenido menos que la pasada temporada. El que se va es porque no quiere quedarse... ¿Qué más le podemos hacer? También hay algunos que han tenido ofertas y que han decidido quedarse”, sostuvo en vasco. Con "algunos" clubes se ha llegado aun acuerdo para que una futura venta de esa 'fuga' tenga réditos económicos en la caja perica.

El que no dice Amén en la Ciudad Deportiva tiene poco porvenir. ¿Cambiará con la llegada de VSL al timón? “A Alan Pace le ha emocionado mucho la cantera en las conversaciones que hemos mantenido”, dice Fran, que también admite que Pace tiene una “foto” no muy detallada de la situación en la Ciudad Deportiva.