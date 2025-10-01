Vox se convierte en la segunda fuerza política en la Región y desbanca al PSOE

Vox se convierte en la segunda fuerza política de la Región de Murcia a costa del PP, que perdería tres escaños en la Asamblea Regional si se celebraran elecciones autonómicas hoy, según el barómetro de verano del CEMOP presentado en la Asamblea Regional en Cartagena este miércoles.

El PP ganarían las elecciones, pero baja a 18 escaños, frente a los 21 que consiguieron en 2023. El PSOE obtendría 12 diputados, uno menos; Vox conseguiría cuatro escaños más, superando a los socialistas y colocarse con 13, mientras que Podemos se mantendría con dos diputados.

La encuesta, realizada con 820 entrevistas en la primera quincena de septiembre y titulada “La crispación quiebra el sistema partidista”, Según el CEMOP, cerca de 37.000 electores han cambiado su voto del PP a Vox en los dos últimos años, pero especialmente en los últimos dos meses.

El PP ha perdido tres escaños y más de siete puntos porcentuales, mientras que los de Abascal suman diez puntos de estimación de voto y cuatro escaños.

Los políticos y la polÍtica, la inmigración y el desempleo son las principales preocupaciones de los murcianos, según las encuestas del CEMOP.