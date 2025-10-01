160.000 euros por la muerte de una recién nacida tras una atención negligente en Tomelloso

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tendrá que indemnizar con 160.000 euros a los padres de una recién nacida fallecida en el Hospital de Tomelloso en noviembre de 2013, tras una serie de errores médicos durante el parto y la atención posterior. Es la cantidad acordada entre los servicios jurídicos de “El defensor del paciente” con el SESCAM por el fallecimiento de Valeria.

El embarazo de su madre fue normal, hasta que en la semana 40+2 de gestación tuvo que acudir al servicio de urgencias del hospital por rotura prematura de membranas. A pesar de que durante la asistencia médica se apreció en la parturienta que presentaba líquido meconial, no se procedió a una monitorización continua hasta 5 horas después, cuando se decidió practicar una cesárea urgente, naciendo la niña cubierta de grandes cantidades de meconio y con signos evidentes de sufrimiento.

La bebé, sin embargo, fue enviada a una habitación donde se obviaron los signos de hipotonía y hipoactividad que padecía. La situación de la niña empeoró, siendo necesaria su intubación, que se practicó de forma incorrecta, provocando la rotura del pulmón derecho y el colapso del pulmón izquierdo, como ha explicado en COPE Ciudad Real Francisco Fernández-Bravo, abogado de “El defensor del paciente”.

La menor fue trasladada al Hospital Mancha Centro de Alcázar donde finalmente murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos de los facultativos por salvarle la vida, el daño era irreversible y la niña falleció a causa de las negligentes actuaciones del personal del Hospital de Tomelloso, según indica el Defensor del Paciente.

Tras poner la correspondiente demanda ante un juzgado de Ciudad Real, se ha llegado a este acuerdo con el SESCAM para indemnizar con 160.000 euros a los padres de la bebé fallecida.