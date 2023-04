Iván Roa pregonará las Glorias en la Catedral de Cádiz: "Es una bendita responsabilidad"

Iván Roa se prepara para pregonar las hermandades de Gloria este viernes 21 de abril en la Catedral de Cádiz. Una cita en la que no faltan los nervios. “Tengo el honor de dar este pregón tan importante para Cádiz y no faltan esos nervios y sobre todo impaciencia para soltarlo lo antes posible, como quien dice”. Sensaciones parecidas a los días previos en los que Roa dio el pregón de la Semana Santa. “Sí, son sentimientos similares porque al final es una responsabilidad muy importante y eso algo que me recuerda a los días previos a los que pisé el Falla”.

¿Cómo va a ser el texto de Roa? “Va a ser un pregón muy personal, he pretendido nombrar a todas las advocaciones que hay en Cádiz aunque no salgan a la calle. Será un pregón clásico hecho con mucha ilusión y cariño. Hablamos de advocaciones que en Cádiz tienen peso y mucha historia”, reconoce.

Hermandades de gloria que están ahí y tienen su importancia. “Si hablamos de advocaciones marianas y los patrones lo que tenemos que resaltar es la historia y la tradición. Hay imagenes de Gloria coronadas y eso habla a las claras de lo que supone para la ciudad. Eso me genera mucha ilusión y una bendita responsabilidad, más aún porque el pregón vaya a ser en la Catedral. Cuando dijeron que iba a ser allí me sorprendió gratamente porque se le da a las Glorias la importancia que merecen. No debería moverse para los restos la Catedral como el lugar de este pregón”, explica Iván Roa.

Glorias de las que alguna tiene un hueco muy especial en el corazón del pregonero. “Soy rociero y por supuesto la hermandad del Rocio va a tener un sitio especial en el pregón, pero no me puedo olvidar de la Patrona. Si en penitencia tenemos al Nazareno, en Glorias tenemos a la Virgen del Rosario. Luego tenemos imágenes tan veneradas como la Virgen del Carmen o La Palma. Son advocaciones muy importantes aunque a veces puedan pasar desapercibidas”.

Respecto a su valoración de la Semana Santa que se ha ido, el pregonero le pone un notable al que le falta el sobresaliente “por la falta del Huerto en la calle, que estoy seguro que el año que viene va a procesionar. Por lo demás ha estado todo muy bien, destacado el número de penitentes y que no hemos tenido problemas con la carga. Ha sido una Semana Santa muy buena”, concluye.