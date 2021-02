Carmen Álvarez en Mediodía COPE

Carmen Álvarez, Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y Diputada Provincial ha estado hoy en los micrófonos de Mediodía COPE Provincia de Cádiz analizando el estado de la ciudad, los presupuestos municipales y las propuestas y alternativas presentadas por su partido.



Según Álvarez, Sanlúcar en estos momentos atraviesa una situación muy complicada porque cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020 la situación ya era crítica. La pandemia ha empeorado la situación. "Sanlúcar cuenta con más de 10.600 personas desempleadas y esto tiene unas consecuencias sociales muy graves" y dice que "se pagan muchos impuestos, los servicios son muy deficitarios, la limpieza y el mantenimiento en la ciudad es muy cuestionable y, en definitiva, nos encontramos con una ciudad abandonada."



IU votó en contra de los presupuestos municipales, según la portavoz no los apoyaron porque "no responden a las necesidades que tiene la ciudad". Y asegura que "el equipo de Gobierno de PSOE Cs no ha tenido en cuenta ninguna de las propuestas que le hicimos llegar desde IU en tiempo y forma". "Pedimos más inversión en creación de empleo, en infraestructuras, más apoyo a pymes y autónomos y más partidas destinadas a ayudas sociales, ya que no es momento de realizar grandes inversiones, sino de no dejar a nadie atrás".

Álvarez tacha el documento de irreal, "con unas supuestas partidas sociales irreales". "Hacen modificaciones presupuestarias y dedican esas partidas sociales a otros asuntos. Y lo sabemos porque lo hemos comprobado en las liquidaciones de los presupuestos de otros ejercicios".



Sobre la tasa de paro que registra Sanlúcar, la edil cree y quiere que sectores productivos como la agricultura y la pesca deben ser los verdaderos motores económicos, sin desdeñar otros con el sector servicios. "No podemos basarnos en el sector servicios únicamente. Hay que poner las bases necesarias para erradicar la estacionalidad". En septiembre y octubre, cuando finaliza la temporada de vacaciones, el aumento de las listas del paro es considerable, dice. "Esto ocurre todos los años y hay que trabajar para evitarlo. Hay que poner en marcha un plan especial de empleo que incluya la mejora de las infraestructuras y los polígonos industriales, con lo que los ciudadanos y ciudadanas tendrían acceso a empleo más estable". Además, es fundamental que se cree de una vez por todas las bolsas de trabajo para regular las contrataciones en las empresas municipales y en la administración. " Y por supuesto, aprovechar todas las medidas que se pongan en marcha desde todas las administraciones. No es normal que se haya dejado pasar el Plan Aire que hubiera supuesto puestos de trabajo en la ciudad. Necesitamos un gobierno que busque soluciones, no que a cada paso vea solo obstáculos y no sepa enfrentarse a ellos".



Habla también de su trabajo como Diputada provincial y que reclama todo lo que sabe que es bueno para la ciudad. Por ejemplo, dice "tenemos el compromiso de la Diputación Provincial de realizar los proyectos de arreglo de las carreteras del Práctico y de la Reyerta, si finalmente no lo lleva a cabo la Junta de Andalucía. Algo que lleva ya muchos años pendiente y que tiene mucha importancia para la ciudad, ya que son vías de paso importantes y que necesitan una importante inversión". También ha llevado a la administración la necesidad de que la Junta de Andalucía destine un fondo de rescate para las Pymes y autónomos, que lo están pasando realmente mal por las restricciones.



Carmen Álvarez para terminar ha lanzado un mensaje de esperanza. "Nos ha tocado vivir algo que nadie esperaba. Que hemos sacado fuerzas de flaqueza y que los gaditanos, en general, hemos demostrado que somos personas responsables y muy solidarias. Parece que vamos llegando a la recta final. Un último esfuerzo y a seguir cuidándonos para cuidar y para salir de esta pandemia de una vez por todas".