Votan con el nombre del alcalde para demostrar la "chapuza" del cambio de nombre del Estadio Carranza

La reanudación de la votación del nuevo nombre del Estadio Carranza, después de haberse interrumpido tras detectarse fallos en el procedimiento que podrían incumplir la Ley de Protección de Datos, comienza con polémica.

Así, desde la Plataforma Estadio Carranzahan denunciado que el procedimiento «sigue, injustificadamente, obviando el sentir mayoritario de la afición de que el nombre del Estadios siga siendo el de Carranza. Todo ello sin incumplir la Ley de Memoria Histórica».

A juicio de esta plataforma, el procedimiento «sigue siendo una chapuza porque permite la suplantación y sigue incumpliendo la Ley de Protección de Datos».

Para la plataforma, «el sistema puesto en marcha por el Ayuntamiento, sin previa comparecencia ni acreditación del votante por algún medio de los reconocidos en derecho (clave, solicitud escrita previa, certificado digital, etc.) permite que cualquiera que obtenga un número de DNI de un tercero y la fecha de nacimiento del mismo vote suplantando a esa persona».

Como prueba de ello, un miembro de la plataforma, este mismo lunes, «ha usado el DNI y la fecha de nacimiento del alcalde de Cádiz, José María González Santos y ha podido votar en su nombre».

Una nueva chapuza

Manifiestan que la obtención de esos datos «ha sido tan sencilla como teclear en Google el nombre y apellido del alcalde junto a las palabras DNI y fecha de nacimiento».

En opinión de la plataforma, «esto prueba, a las claras, que la chapuza sigue lastrando y protagonizando este penoso proceso iniciado por el Ayuntamiento de Cádiz. Obtener datos como un número de DNI y una fecha de nacimiento de los ciudadanos es algo muy sencillo y hay infinitos listados (muchos de ellos municipales) de pago de impuestos, multas, etc. en los que se pueden obtener esos datos de muchos gaditanos por lo que el fraude queda permitido».

"Queremos dejar constancia de que la intención que hemos tenido no ha sido la de suplantar la identidad ni la voluntad de nadie sino la de poner de manifiesto que el sistema no tiene garantías y que eso lo invalida, si es que alguna vez fue válido", explican, agregando que "el hecho de que cualquiera pueda votar en nombre de otro permite, a su vez, que sin consentimiento del afectado, el Ayuntamiento acuda al padrón municipal para acreditar ese posible voto fraudulento por lo que se incumple manifiestamente la Ley de Protección de Datos pues debe quedar suficientemente acreditado que el ciudadano presta su consentimiento y eso no lo permite el proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento".

La Plataforma Estadio Carranza anuncia que volverá a denunciar estos hechos ante las distintas estancias "que sea necesario, como Protección de Datos Nacional, Autonómico, Juzgados, etc.".