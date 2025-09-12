COPE
Podcasts
Cádiz
Cádiz

Unas vacaciones de verano al servicio de quienes más lo necesitan

Es el caso de uno de nuestros sacerdotes, Juan José Galvín, párroco de Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras, quien ha estado más de un mes viviendo una experiencia misionera en Honduras

Juan José Galvín Misión Honduras
00:00
Descargar
Alejandro Moreno

13:30H | 12 SEPT 2025 | EL ESPEJO DE CÁDIZ

José Manuel Cabrales

Cádiz - Publicado el

1 min lectura

Ahora que ya va terminando el verano… quien más quien menos habrá disfrutado de unas merecidas vacaciones. Hay quienes aprovechan la época estival para frenar su actividad diaria, tomar un descanso, viajar, disfrutar más pausadamente de su familia o simplemente del sol y la playa.

Pero también hay personas que aprovechan sus vacaciones para estar cerca de los que más lo necesitan y para acercarse a una realidad alejada de comodidades y de lujos. Es el caso de uno de nuestros sacerdotes, Juan José Galvín, párroco de Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras, quien ha estado más de un mes viviendo una experiencia misionera en Honduras.

Casi recién llegado del país centroamericano, hablamos con él en El Espejo para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia y esas vacaciones tan distintas, que seguro que habrá también disfrutado de una manera diferente a la nuestra.

Además, como siempre, escuchamos el mensaje semanal de nuestro obispo, Mons. Rafael Zornoza. Y repasamos lo más destacado de la actualidad diocesana.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÁDIZ

COPE CÁDIZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking