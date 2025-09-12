Unas vacaciones de verano al servicio de quienes más lo necesitan

Ahora que ya va terminando el verano… quien más quien menos habrá disfrutado de unas merecidas vacaciones. Hay quienes aprovechan la época estival para frenar su actividad diaria, tomar un descanso, viajar, disfrutar más pausadamente de su familia o simplemente del sol y la playa.

Pero también hay personas que aprovechan sus vacaciones para estar cerca de los que más lo necesitan y para acercarse a una realidad alejada de comodidades y de lujos. Es el caso de uno de nuestros sacerdotes, Juan José Galvín, párroco de Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras, quien ha estado más de un mes viviendo una experiencia misionera en Honduras.

Casi recién llegado del país centroamericano, hablamos con él en El Espejo para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia y esas vacaciones tan distintas, que seguro que habrá también disfrutado de una manera diferente a la nuestra.

Además, como siempre, escuchamos el mensaje semanal de nuestro obispo, Mons. Rafael Zornoza. Y repasamos lo más destacado de la actualidad diocesana.