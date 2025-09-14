Las series y artistas de Hollywood ponen a Cádiz en el foco internacional

Diane Kruger en La Caleta. La actriz alemana es una de las grandes referencias del South Series Festival que acoge por tercer año la ciudad de Cádiz. Y es que hay que pellizcarse para comprobar que ni mucho menos es un sueño que la famosa Helena de Troya en la película de Brad Pitt, o la compañera de Nicolas Cage en 'La Búsqueda' esté contemplando la playa de La Caleta como un gaditano o un turista más.

Es lo que tiene esta ciudad, sus encantos en ocasiones poco reconocidos por los oriundos gaditanos. Un lugar único en el que en ocasiones no se sabe valorar lo que se tiene y la importancia de festivales como el South Series que permiten vender Cádiz a niveles seguramente impensables e inimaginables. «Lo que he visto de Cádiz me ha encantado», reconoce Kruger cuando se le pregunta por la ciudad y lo que ha podido disfrutar. «Anoche estuve incluso cenando cerca del hotel y la verdad es que fue maravilloso» añade.

La actriz presenta en el South Series la serie 'Pequeños Desastres' que será estrenada en el mes de octubre en la plataforma HBO. Al respecto, destaca lo que supone trabajar en Europa, respecto a hacerlo en Estados Unidos. «Es como un sueño trabajar y rodar en Europa, y también trabajar en Estados Unidos. En Europa todo es más personal, se forma una familia cerrada y unida. En Estados Unidos en las producciones de los grandes estudios, te abren las puertas y todo es muy de industria. Te sientes una pequeña pieza del puzzle», explica.

PACO LEÓN, PREMIO DE HONOR: "EN CÁDIZ HAY MÁS INGENIO QUE EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO"

Este domingo el Gran Teatro Falla se llenará para realzar la carrera del sevillano Paco León que recibirá el Premio de Honor del festival. «Me consta el calor de los gaditanos porque lo estoy recibiendo ya. Es raro recibir un premio de honor con mi edad, aunque por supuesto se agradece, pero al ser un reconocimiento así ya te pone en un sitio importante considerándome aún una promesa. Parezco una vieja gloria», afirma de nuevo soltando una carcajada.

Distinción que le llega en Cádiz, capital del humor y lugar donde León se encuentra más que cómodo. «Considero Cádiz mi tierra y es un honor recibir un premio siendo cómico, que suelen ser poco premiados, y hacerlo en esta ciudad. Me siento reconocido y querido, de hecho en Sevilla decimos que solo hay una cosa superior a ser sevillano y eso es ser gaditano», explica sin tapujos.

El actor habla de su trayectoria y como llega la comedia a su vida. «En segundo de interpretación descubrí mi faceta cómica como a Spiderman cuando le pica la araña y le salen telarañas de las manos. El público se reía en una interpretación en la carrera y me di cuenta que valía para esto. Luego estudias muchas técnicas y el 'clown' ayuda mucho. He aprendido de gente como Carmen Machi y he tirado siempre de intuición. La risa y la comedia produce una magia rara que se te escapan, hay cosas que no terminas de entender, por eso defiendo la comedia como vehículo para contar cosas, me interesa una comedia rellena de poesía y humanidad, que tenga valores«.

Hablar de comedia en Cádiz son palabras mayores. La ciudad del ingenio y la risa, la ciudad del Carnaval. «Esta es la capital del ingenio. Cádiz sería Mónaco si se monetizara, como yo he hecho, la comedia. La gente aquí sería multimillonaria. Hay ingenio por metro cuadrado superior al de toda la humanidad«, reconoce. Y es que tal y como explica el actor »la comedia está mucho en la calle y como decía Azcona no se acaban las historias si uno pone el oído en el autobús y en la calle. Soy muy defensor de lo popular como inspiración«.