El sector pesquero de arrastre del Golfo de Cádiz celebra que Europa ponga a la ciencia como núcleo para tomar decisiones y definir estrategias

La flota pesquera europea de arrastre, agrupada en la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra que el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, haya manifestado la importancia de definir estrategias basadas en la ciencia para equilibrar la conservación de la biodiversidad con las prácticas pesqueras sostenibles.

El sector pesquero acoge con satisfacción este enfoque para abordar la actividad de la pesca de arrastre de fondo dentro de, por ejemplo, las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y la necesidad, manifestada por Kadis, de que se hagan evaluaciones personalizadas y estudios caso por caso, para asegurar que las decisiones se basen en evidencias en lugar de en suposiciones generales.

Cabe recordar que los pescadores llevan defendiendo desde hace tiempo la necesidad de apoyarse en los datos científicos y la racionalidad para tomar decisiones y creen que este acercamiento puede evitar cierres desproporcionados de áreas de pesca bajo la legislación ambiental vigente y futura, como la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Como parte del compromiso de la UE con el Pacto por los Océanos y en línea con los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), el Comisario Kadis ha subrayado como prioridades: el uso de una base científica sólida, una supervisión y aplicación eficaces de las normas y el apoyo esencial a los Estados miembros para el diseño e implementación de áreas protegidas efectivas.

En unas declaraciones realizadas ayer, el comisario Kadis también ha distinguido entre la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, que no tiene carácter vinculante, y la Ley de Restauración de la Naturaleza, que sí impone compromisos legales. Según el sector pesquero, esta diferenciación es fundamental, ya que permite alejarse de objetivos previos poco realistas, como la eliminación progresiva de la pesca de fondo para 2030 o el cierre total del 10 % de los mares de la UE a la pesca. Según EBFA, estos objetivos carecían de respaldo por parte de la comunidad internacional y las convenciones de la ONU relacionadas.

Según Costas Kadis, “como biólogo, creo que todo depende de dónde se realice la pesca de arrastre y si tiene un impacto negativo en las especies objetivo, los ecosistemas y los hábitats de una zona en particular. Cuando hay evidencia de un impacto, la pesca de arrastre no debe permitirse. Sin embargo, --agrega Kadis--, cuando una evaluación de impacto muestra que no hay daños significativos, por ejemplo, en áreas Natura 2000 que permiten actividades compatibles, entonces la pesca de arrastre debería poder continuar”.

Por su parte, y según Iván López, presidente de EBFA, “aplaudimos al comisario Kadis por adoptar un enfoque matizado que equilibra la protección de la biodiversidad, la pesca sostenible, el desarrollo costero y la autonomía alimentaria. Cuando se gestiona y regula adecuadamente, como es el caso en Europa, la pesca de arrastre de fondo puede coexistir con los objetivos de conservación de la biodiversidad”.

“No todas las áreas protegidas están designadas como zonas de exclusión total. En muchos casos, --añade López--, la pesca de arrastre regulada está permitida dentro de zonas específicas de las AMP donde no entra en conflicto con los objetivos de conservación, y estas excepciones se basan en extensos estudios científicos. Por ejemplo, algunas AMP están diseñadas para proteger aves que no se ven afectadas por los aparejos de arrastre de fondo”.

EBFA insta a que este enfoque racional se mantenga en el Pacto Europeo por los Océanos y la UNOC, en lugar de recurrir a “campañas emocionales” y prohibiciones generalizadas que, a su juicio, solo acelerarían el declive de la flota y aumentarían la dependencia de las importaciones de fuentes insostenibles como Rusia o China. Igualmente, EBFA manifiesta su total colaboración con la Comisión Europea y otros actores en el desarrollo e implementación de políticas que prioricen la evidencia científica, la sostenibilidad y la protección del patrimonio marino compartido.