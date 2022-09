Sanlúcar sigue sin presupuesto municipal para 2022

Carmen Álvarez, portavoz de IU en la Diputación de Cádiz y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda habla de una gestión lamentable del alcalde Víctor Mora al cumplirse el mes de septiembre y seguir sin presupuesto municipal para 2022. Además, se ha presentado una nueva modificación presupuestaria, y van 87 del prorrogado de 2021. Álvarez dice que no serían necesarias estas modificaciones si se hubiesen realizado las gestiones necesarias para que la ciudad contara con un presupuesto adaptado al momento que vivimos, en tiempo y forma.



Por otro lado y en cuanto al balance de la celebración del V centenario, IU habla de las inversiones que no ha traído esta efemérides a Sanlúcar.



Carmen Álvarez dice que “El PSOE de Víctor Mora ha utilizado el V Centenario para el autobombo, pero no ha gestionado este hito histórico como proyecto de ciudad. Es un insulto que El Castillito de Bajo de Guía o el parque mirador del V Centenario no hayan estado terminados para la conmemoración de la efeméride.”



“Ignoró la propuesta planteada por IU, para que se crease una comisión local, formada por entes sociales, económicos, culturales y políticos que gestionasen todo lo referente al V Centenario. Todo se ha hecho de forma clientelar, sin transparencia, ocultando la realidad.”



Respecto a la conexión marítima con Huelva, IU ha presentado una moción en la Diputación provincial que propone la puesta en marcha de la conexión marítima Matalascañas-Sanlúcar, así como el impulso y materialización del proyecto de conexión entre las provincias de Cádiz y Huelva, con escala en Sanlúcar y criterios de sostenibilidad ambiental. La portavoz provincial alude a la propuesta aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Sanlúcar en mayo de 2016 en este sentido, así como a la PNL elaborada por IU y aprobada en el mismo año en el Parlamento andaluz en defensa de la unión marítima de Cádiz y Huelva.

La diputada de IU hace referencia en la moción a las continuas incidencias y problemas técnicos que registra en las últimas semanas el servicio de catamarán entre Cádiz-El Puerto-Rota y apunta que “las constantes averías sin unidades de repuesto están contribuyendo al deterioro de un servicio público de calidad, que tuvo un buen inicio, pero que en los últimos años se está viendo cómo va empeorando, provocando abundantes quejas de usuarios, que se ven obligados a coger un autobús por problemas ajenos a la meteorología”. Insiste Álvarez en que el servicio de catamaranes de la Bahía gaditana ha registrado numerosas cancelaciones y señala que “los tres catamaranes más antiguos tienen averías crónicas, huelen a combustible, el aire acondicionado no funciona y, en definitiva, se nota la falta de mantenimiento de las embarcaciones, algo preocupante en un servicio tan necesario como es el marítimo en la Bahía y que además, genera una mala impresión entre los turistas que se deciden a usar este medio de transporte, dado su atractivo”.