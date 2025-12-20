El Reto Pichón: el proyecto solidario que une deporte y visibilidad para ayudar a las personas con autismo

Juan Luis Muñoz Escassi, impulsor del 'Reto Pichón' y del 'Proyecto 100%', ha compartido los detalles de sus iniciativas solidarias en el podcast 'Talento Diverso' de la Asociación Autismo Cádiz. El proyecto se centra este año en dar visibilidad y recaudar fondos para las personas con autismo.

Un reto nacido del corazón

El 'Reto Pichón' nació en 2011 como una forma de materializar una inquietud personal por ayudar. Su impulsor, Juan Luis Muñoz Escassi, ha explicado que el nombre viene de una anécdota personal, ya que llamaba "pichón" a las personas cuyo nombre no recordaba. La inspiración principal detrás de esta vocación solidaria fue su madre, quien le inculcó "con su ejemplo, el dedicar una parte importante de nuestras vidas a ayudar a las personas".

Cada año, el proyecto apoya una causa social diferente, una decisión que Muñoz Escasi asegura tomar siempre "con el corazón". Aunque ahora cuenta con un equipo y cerca de 40 embajadores por todo el mundo, la elección de la causa sigue siendo un proceso personal. "Cuando elegimos la causa va directamente a la ONG que elegimos", ha señalado, destacando que el dinero nunca pasa por la organización del reto.

El Reto Pichón para mí ha sido una medicina" Juan Luis Muñoz Escassi

Proyecto Horizonte: 100.000 euros por el autismo

Este año, la causa elegida es el autismo, bajo el nombre de 'Proyecto Horizonte'. El nombre responde a la pregunta que se hacen muchos padres: "¿Qué pasará con nuestros hijos cuando no estemos?". La campaña tiene un doble objetivo: recaudar 100.000 euros para la Asociación de Autismo Sevilla y, sobre todo, visibilizar la realidad de las personas con autismo para fomentar su independencia y autonomía.

De la meta económica, ya se han recaudado unos 76.000 euros que se destinarán a equipar dos viviendas, adquirir una furgoneta y adaptar aulas formativas. El segundo objetivo, más intangible, es "que esa inserción laboral de personas autistas pues cada vez sea muchísimo mayor en todo tipo de empresas y organizaciones", ha afirmado Muñoz Escasi.

Talento Diverso - Juan Luis Muñoz Escassi

La iniciativa ha crecido tanto que ya no es solo deporte, sino que abarca cultura, arte y eventos como conciertos o subastas solidarias. Además, cuenta con embajadores por todo el mundo, entre los que se encuentra Sibila Nieto, una mujer con autismo. Al ser preguntado sobre si contrataría a una persona con autismo, Muñoz Escassi ha respondido: "Me encantaría, tenéis un enorme potencial".

La actitud como filosofía de vida

Paralelamente, Juan Luis Muñoz Escassi desarrolla desde 2019 el 'Proyecto 100 por 100', una iniciativa de transformación de personas centrada en la actitud. A través de conferencias y talleres, busca hacer reflexionar sobre aspectos como el miedo o la confianza. "Creo en la actitud bien entrenada", ha afirmado, "nos puede cambiar muchas cosas de nuestra vida".

Para él, ayudar a los demás es también una forma de ayudarse a sí mismo. "El Reto Pichón para mí ha sido una medicina. Durante estos últimos 14 años, para mí ha sido el motor de todo lo demás, ha sido el motor de vida", ha confesado. Este impulso lo lleva a animar a todo el mundo a colaborar, recordando que no es necesario irse lejos, "sino al lado de casa", donde siempre hay alguien que necesita apoyo.