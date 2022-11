Renta 4 y las Letras del Tesoro: La Renta Fija está de vuelta

Continuamos con la sección “El rincón del inversor” en Mediodía COPE, protagonizado por nuestros amigos de Renta 4. Hoy el título es “Las Letras del Tesoro: La Renta Fija está de vuelta”. José Luis Navarro García, Asesor de Inversiones de Renta 4 Banco nos habla de la incertidumbre que rodea a nuestro entorno económico, hoy rescata para nuestros oyentes una gran noticia: La renta fija está de vuelta. O lo que es lo mismo, el inversor más conservador tiene opciones reales de rentabilizar su dinero sin que eso le quite el sueño.

¿Cómo puede entonces sacar un rendimiento extra por sus ahorros este perfil de inversor?

Bueno, pues si alguien pensaba que hablo de dejar su dinero en la cuenta corriente y ver como mágicamente este se multiplica, siento decirle que no va por ahí… Y no, tampoco hablo de un depósito tradicional bancario o un producto garantizado de difícil comprensión, de cuyas condiciones de iliquidez y plazos de vencimiento no soy muy amigo…Estoy hablando de las Letras del Tesoro.

Nos explica que las Letras del Tesoro son títulos de deuda pública española, cuyo interés es fijo y conocido previo a realizar nuestra inversión. Dichos títulos, tienen un plazo de vencimiento corto, de 3,6,9 o 12 meses. A dicha fecha de vencimiento, se nos reembolsará el capital desembolsado con los intereses correspondientes.

Y ahora es cuando viene la mejor parte Jose Manuel, la respuesta a la pregunta que seguro están deseando escuchar nuestros oyentes, ¿a cuánto ascienden dichos intereses? Pues bien, en Renta 4 puedes contratar Letras del Tesoro a 1 año a un interés que se sitúa ya entre el 2 y el 2,5%.

Como vemos, la situación ha dado un vuelco radical, y ahora podemos aprovecharla con un instrumento que no tiene nada de complejo… Sin duda el futuro más cercano del inversor conservador pasa por Las Letras del Tesoro.

¿Qué mensaje final lanzamos hoy desde Renta 4?

El mensaje es claro Jose Manuel. Letras del Tesoro: Rentabilidad conocida y atractiva, vencimientos cortos y capital principal asegurado.

Todo esto se traduce en los requisitos indispensables para el inversor conservador y no, no hablo solo de la rentabilidad, hablo de: tranquilidad y sencillez. Sencillez porque es un producto fácil de comprender y que encaja con nuestro perfil; y tranquilidad en el sentido de que tomamos la decisión de ser parte activa en la planificación de nuestro futuro económico, no dejándolo en manos de terceros y de la suerte. Ya no hay excusas. De una forma u otra, todo pasa por la inversión.

En Renta 4 Banco puedes iniciar tu camino en la inversión desde 0, acompañado de profesionales en todo momento y con soluciones 100% personalizadas.

Para contactar con Renta 4 Banco:

Teléfono: 956 808 340

r4.com | renta4banco.com

C/ Juan Ramón Jiménez, 1 Dup. (Esquina Avda. Andalucía)

11007 Cádiz | España

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado