Renta 4. Trump confirma aranceles ¿Y ahora qué?”

¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen los inversores tras el anuncio de aranceles por parte del presidente americano y el terremoto sufrido en los diferentes mercados financieros. Contaremos con más detalle lo sucedido y, por supuesto, el escenario macroeconómico que se nos queda y cómo los inversores pueden adaptarse a el. Hoy más interesante que nunca nuestra charla aquí, en COPE

Contamos con detalle lo sucedido.

El miércoles pasado, Donald Trump confirmaba su política arancelaria y, desgraciadamente, esta resultó más agresiva de lo previsto. Al igual que su discurso. De hecho, ni siquiera países teóricamente amigos como los de la Unión Europea o Japón, se han librado de ver gravadas sus exportaciones a EEUU en mínimo un 20%. China, por su parte, ve gravadas sus exportaciones en un 34% adicional. En consecuencia, el jueves las caídas fueron severas en los mercados.

Precisamente China, respondió de vuelta aplicando el mismo arancel, un 34%. Provocando otra caída adicional en los mercados el viernes pasado. Europa, por su parte, parece abierta a negociar, pero habrá que ver la postura final de Trump, si usa esta política como arma para negociar o, por el contrario, sigue adelante con sus ideas.

¿Y qué escenario nos queda tras estos días de infarto?

Tenemos correcciones severas en los mercados José Manuel, descontando posibles efectos adversos de esta política arancelaria: golpe al crecimiento económico, repunte inflacionista y guerra comercial. No suena muy bien desde luego. No obstante, cualquier negociación entre países o que, finalmente, Trump use esta política como arma para negociar y se muestre abierto a negociar, podría cambiar el escenario en cualquier momento.

Evidentemente, las bolsas quedan ahora con valoraciones realmente interesantes. Finalmente, vamos con cómo pueden afrontar esta situación los inversores

Ahora mismo el sentimiento de las bolsas es increíblemente negativo y, si miramos hacia atrás, la calidad en las inversiones y el largo plazo siempre ha premiado a los inversores. Por lo que, como ya hemos dicho otras veces, las decisiones precipitadas y el nerviosismo pueden jugarnos una mala pasada.

Y lo mejor contra eso es la personalización de nuestra inversión.

No solo hay que entender el escenario económico sino disfrutar de un servicio personalizado: objetivos claramente definidos, así como el nivel de tolerancia al riesgo y, por supuesto, una gestión activa y seguimiento cercano de la posición. Hay que hilar muy fino si, pero repetimos, hay empresas magníficas a valoraciones realmente interesante. En esta personalización y trato cercano, es donde entra en juego Renta 4.

