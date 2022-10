Recomendaciones para subirse al tren de la inversión

Continuamos con nuestro espacio favorito sobre inversiones “El rincón del inversor” , donde hoy se estrena el nuevo asesor de inversiones de Renta 4 Banco José Luis Navarro García.

Para el que es un placer poder acercar el mundo de la inversion a los gaditanos desde Renta 4 Banco. Acompañarles también en el camino y, al mismo tiempo que aprendamos un poco más cada día, ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de formar parte activa del mundo de la inversión.

Hablando de la inversión, y la importancia de participar de la misma no hay más que fijarnos en el entorno económico que nos rodea y su evolución en los últimos años: precios disparados, remuneración nula de nuestro dinero en cuenta corriente o inlcuso las dudas sobre la viabilidad de nuestro tan amado sistema de pensiones…

Estos riesgos o, mejor dicho, tristes realidades, requieren la toma de un papel activo por nuestra parte, concretamente, a través de la inversión. La inversión es sinónimo de asegurar nuestro futuro económico, y no dejarlo en manos de terceros…

Recomendaciones para subir al tren de la inversión, lo fundamental es ponerte en manos de profesionales: una llamada, una reunión, acercarte a una oficina… Todo empieza por ahí. No solo tomarás las mejores decisiones para tu patrimonio económico, sino que aprenderás sobre los distintos instrumentos y cómo funcionan los mercados financieros. De hecho yo, me atrevo a decir que, hasta disfrutarás del proceso. Entrando ya más en materia, analizamos en su opinión la situación actual. El año no está siendo precisamente sencillo para los inversores…

Estamos en un año atípico, con diferentes factores que están teniendo una incidencia directa en los mercados. Es la tormenta perfecta. Destacaría el control de la disparada inflación por parte de los Bancos Centrales como punto de inflexión, permitiendo asi relajar las subidas de tipos de interés, cambiando la tendencia en los mercados financieros.

¿Mientras tanto? estar bien asesorados, evitar decisiones precipitadas y la diversificación del riesgo como instrumentos para paliar con la situación.

Algún último consejo desde Renta 4 Banco.

Al potencial inversor que nos está escuchando le diría que tome la decisión de ser el mismo quién escriba su futuro económico. Tan fácil como una llamada, puedes cambiarlo todo con eso… Adicionalmente, las correcciones de la bolsa este año han llevado a la misma a precios realmente baratos. Tienen asi otro incentivo más para subirse al tren.

Al inversor ya experimentado, le diría que pare y se pregunte si está cómodo con su situación… O lo que es lo mismo, si tiene plena confianza en sus posiciones y se le mantienen actualizado. De no ser la respuesta un sí rotundo, mi consejo es el mismo que para el nuevo inversor, buscar soluciones.

En Renta 4 Banco somos independientes, estudiamos cada caso individualmente y sin compromisos de ningún tipo. Estoy seguro que, sea cual sea tú caso, tenemos una solución para el mismo. En resumen, actúa, y escribe tu propio futuro ecomómico.



