Las playas de Cádiz recuperan la normalidad tras tres días con banderas rojas por mar de fondo

28/08/2025 Bandera amarilla en la playa de Las Redes de El Puerto de Santa MaríaPOLITICA AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

Las playas de la provincia de Cádiz están recuperando poco a poco la normalidad este viernes, donde la precaución sigue vigente con banderas amarillas en buena parte del litoral tras tres días donde el color rojo ha sido la tónica general debido al episodio de mar de fondo que se ha experimentado esta semana.

Así, en las playas de Conil de la Frontera, de La Barrosa en Chiclana, de Camposoto en San Fernando y de Cádiz capital ondean de nuevo las banderas amarillas, según la información recabada por Europa Press, cuando ayer mismo estaba prohibido el baño por el fuerte oleaje y la resaca del mar, que ponía en riesgo la integridad de los bañistas.

De esta manera, el litoral gaditano va dejando atrás los episodios vividos el pasado martes, con más de una veintena de rescates y daños en pasarelas y en un Chiringuito de Los Caños de Meca.

Cabe recordar que los efectos de la tormenta tropical Erin, unido a las mareas vivas de finales de agosto han sido las causantes de los episodios de fuerte oleaje experimentados desde el martes en las playas gaditanas, tal y como apuntaba a Europa Press, Javier Benavente, decano de la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz.