Hoy hacemos provincia con Patricia Cavada, Alcaldesa de San Fernando para la que "el municipalismo es la política con mayúsculas, sin lugar a duda creo que es la fortaleza y el ámbito desde el que podemos cambiar las cosas, desde la cercanía en el día a día con los con los vecinos y vecinas, es un constante ejercicio de participación"

La pandemia y consecuencias del Covid para el Ayuntamiento de San Fernando "ha sido tremendo no solamente para el Ayuntamiento de San Fernando sino para todos aquellos que somos responsables de este municipio" hemos visto como había brotes de contagio en residencias de personas mayores. el servicio de ayuda domicilio con el gran temor que existía por el contagio, el desconocimiento del virus, había que buscar fórmulas distintas para poder atender a esas personas que más lo necesitaban y sobre todo cómo afectaba el día a día de personas que vivían solas, a los niños y niñas que no podían acudir a la escuela o poder jugar y sobre todo también económicamente, una situación compleja muy compleja en este municipio si no hubiera sido por la cobertura del gobierno de España.

En cuanto a la colaboración de otras administraciones con el Ayuntamiento de San Fernando Cavada cree que "tenemos que eliminar los colores políticos, creo que es una premisa que tendríamos que grabarnos a fuego todos aquellos que somos responsable de las administraciones, pero si le digo que lamentablemente hay algunos que sí que lo ven con colores políticos.Creo que la mayor confrontación que tenido como alcaldesa en este mandato ha sido con el gobierno de España precisamente con el Ministerio de transición ecológica en relación con la defensa de la Casería y ha sido una confrontación dura contundente defendiendo los intereses de este municipio pero con total respeto institucional, con la Junta de Andalucía que si ha sido más sectaria, sí que ha visto los colores políticos y ha estado más interesada muchas veces en la confrontación política que la solución de los problemas de San Fernando.

En cuanto a proyectos importantes para San Fernando dependientes de otras administraciones, la alcaldesa ha tenido la magnífica noticia del inicio de las obras de la estación de BAHIA SUR por parte de Renfe del gobierno de España que es una reclamación realizada en estos últimos años de una manera contundente por la falta de accesibilidad por lo que supone la estación de BAHIA SUR como estación terminal para muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen a San Fernando y dice "si echo en falta por ejemplo que en este mandato a pesar de todo el compromiso que existía por parte del gobierno de la Junta Andalucía no haya puesto un ladrillo en el centro de salud de Camposoto tan importante no solamente por el número de habitantes, ya que estamos hablando de una zona de aproximadamente el tercio de la población de San Fernando unos 30.000 habitantes, la importancia de la atención primaria, y sin hablar por supuesto de la importancia y de la relevancia que hubiera tenido que el tranvía en lugar de seguir en prueba con ese arrebato que también manifestó el gobierno de la Junta Andalucía estuviera ya hoy siendo el mejor transporte sostenible que pudiéramos tener y que los ciudadanos y ciudadanas estuvieran disfrutando, termina el mandato el 19 de junio tenemos elecciones no hay un ladrillo en el centro de salud de Camposoto, el tranvía no vende billetes"

Crear una marca San Fernando, "somos líderes en la captación de fondos europeos y en la gestión y todo eso ha hecho posible la captación de inversiones importantes que se han materializado por ejemplo en el ámbito comercial, lo hemos visto grandes empresas que han apostado por nuestra ciudad y en otros ámbitos también en el turístico y el empresarial hay proyectos que vienen a cambiar radicalmente una ciudad, la transformación tan importante de la playa de Camposoto, playa cinco estrellas de la que tanto ahora presumimos y de la que tanto se habla, por supuesto el edificio este en el que nos encontramos como Ayuntamiento que ha sido una aportación no solamente a la ciudad sino que creo que a Andalucía y a este país, este edificio constitucional y monumental ha sido una recuperación importantísimo, por supuesto el museo Camarón otro brindis a la cultura y a lo que significa el Flamenco en Andalucía y en España, son 26 años esperando para poder tener ese museo Camarón y una lista de proyectos muy esperados que han visto la luz, el gran parque de la Magdalena que ya están iniciado la ejecución de la obra, próximamente volveremos a licitar el planetario vinculado al observatorio de la Armada que tanto bueno significa para esta ciudad o un proyecto muy demandado también por la ciudadanía de San Fernando que es una piscina porque tenemos una magnífica playa pero también los fuertes vientos de levante impiden muchas veces poder disfrutar de ese tiempo con la familia.

El principal objetivo y es el que nos tenemos que marcar todos los alcaldes y alcaldesas es hacer un modelo de ciudades radicalmente diferente, la ONU la agenda 20 30 la agenda urbana ha puesto el foco en las ciudades como en el espacio político social donde poner solución a los grandes problemas que tenemos derivados del cambio climático que también tiene consecuencias sociales y ahí es donde tenemos que estar, por ello estamos precisamente inmersos en definir ese nuevo modelo de ciudad nueva modelo de ciudad ecosistema que tenga en cuenta la sostenibilidad.

En cuanto a vivienda, "la empresa municipal de Vivienda tenía una deuda importantísima fruto de haber realizado acciones que no le correspondían, construir aparcamientos subterráneos, creo que no debería ser precisamente el objetivo de una empresa municipal de Vivienda. Durante el primer mandato hicimos todo lo posible y trabajamos y planificamos para eliminar esa deuda de la vivienda pública y en este segundo mandato siendo conscientes de ese problema de vivienda estamos ya en la construcción de 15 viviendas en alquiler y ya redactando el proyecto de 81 viviendas más que van a sumarse al parque público de San Fernando que van a paliar en gran medida este problema.

En cuanto al desempleo, en San Fernando se han ido reduciendo constantemente las cifras del desempleo todo ha sido un trabajo planificado desde que generamos la marca San Fernando para captar inversiones, esa captación de inversiones hace posible la generación de puestos de trabajo, trabajar por ejemplo en hacer de San Fernando un sitio que sea más turístico ha permitido también un repunte en relación con la hostelería, trabajar para facilitar todo lo posible al centro comercial BAHIA SUR y embellecer el centro del conjunto histórico para potenciar también ese ámbito, la generación de espacios culturales, pero sin lugar a dudas uno de los de los grandes retos que hemos tenido ha sido en la construcción Naval que es la base de nuestra economía, lo has ido históricamente y lo va a seguir siendo y ahí hemos hecho una apuesta importante no solamente por la carga de trabajo en la con la labor comercial, de comercialización del gobierno de España en este caso a través de Navantia y de la SEPI sino también apostando y por el Centro de Formación Naval y de Innovación más importante de España ubicado en San Fernando que convertirán en los próximos años a la ciudad en el polo de innovación más importante del sector naval a nivel nacional.

Cavada habla de todos los atractivos turísticos de la ciudad y que esta oferta tenga también la posibilidad de generar infraestructuras hoteleras que seguro vendrán posteriormente a este trabajo que se viene realizando pues una localidad de histórica clave en nuestro país, y en sus deseos para los próximos años "que siga esta transformación y que entre todos y todas sabiendo que es un compromiso que tenemos que asumir administración y ciudadanía estemos convencidos de que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente para tener una oportunidad de futuro"