La necesidad de mejorar las carreteras de la provincia de Cádiz

El Partido Popular ha insistido en la necesidad de que se culmine el desdoble de la Nacional IV entre Sevilla y Cádiz, una infraestructura que "el Gobierno del PP de Mariano Rajoy dejó iniciada y presupuestada pero que nada más llegar Sánchez al Gobierno paralizó sin que la obra llegara a la provincia de Cádiz".

La presidenta local del PP y senadora, María José García-Pelayo, ha insistido una vez más en que "esta infraestructura es vital para una ciudad como Jerez y para el conjunto de la provincia dada su posición turística y logística", tal y como ha indicado el PP en un comunicado.

"El hecho de que el peaje sea gratis en la autopista no resuelve los problemas de comunicación, ni de accesibilidad a Jerez". Así, ha añadido que "ocurre que el peaje es gratis y que la autopista se está colapsando" ya que "se producen unas colas eternas que sufren la gente que vienen a nuestras playas y que sufren los transportistas, es decir, la industria".

En este sentido, la senadora ha subrayado que "una ciudad a la que es difícil llegar, es una ciudad a la que al final la gente no viene", manifestando que "queremos que no solo vengan turistas, sino también empresas y sino hay unas comunicaciones de calidad, unas comunicaciones rápidas, las empresas no van a venir a instalarse a Jerez".

Así, el PP ya ha advertido de que "el final del peaje en la AP4 no debía paralizar en modo alguno el desdoble de la N-IV puesto que el tránsito de vehículos es de tal magnitud que son necesarias ambas vías y porque supone una clara discriminación hacia Jerez y la provincia que sea el único tramo que no esté desdoblado, quedando sólo un tramo de unos 60 kilómetros desde Los Palacios hasta el Aeropuerto, único tramo sin desdoblar desde Madrid a Cádiz".

Sin embargo, según ha criticado el PP, "el PSOE de Pedro Sánchez decidió, una vez más, castigar a Jerez y a la provincia paralizando ese desdoble amparándose en el final de la concesión del peaje de la autopista".