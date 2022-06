Monseñor Rafael Zornoza invita a la celebración del Corpus Christi

Estamos ya a punto de celebrar el Corpus, este mes además termina el curso pastoral y también nos gustaría hablar de la clausura de la fase diocesana del Sínodo. Hoy en Mediodía COPE Provincia de Cádiz, nos acompaña el Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta D. Rafael Zornoza Boy.

El pasado sábado tenía lugar la asamblea de clausura general del Sínodo, en la que ha participado nuestro Obispo donde convergían todas las aportaciones de todas las diócesis y según nos cuenta le ha sorprendido la coincidencia de nuestras aportaciones con las generales, lo cual da mucha seguridad saber que hay una visión compartida de los fieles participando en cuestiones de la iglesia, en ese sentido todo el mundo echa de menos unas comunidades más vivas, unos procesos de formación que ayuden a profundizar en la fe y a poder ser testigos de ella en el mundo, una cercanía mayor en las celebraciones litúrgicas, menos formalistas, hay una serie de puntos que nos van ayudar a hacer un poco de examen y a mejorar mucho las cosas. En la Diócesis hemos tenido una participación bastante amplia y ha habido mucha participación también de otros grupos que están vinculados por ejemplo órdenes religiosas o comunidades, movimientos, asociaciones que ya tenían sus aportaciones a otro nivel pero que a pesar de todo han participado, había desde el primer momento un equipo con un responsable que han ido recibiendo las aportaciones haciendo una síntesis que luego se ha comunicado.

Termina este mes el curso pastoral y ha sido mucho el trabajo, aunque nuestro Obispo no es muy amigo de los balances, nos cuenta que está costando salir del efecto de la crisis y de la pandemia, pero la crisis se nos avecina, "la pandemia creo que ha hecho mucho daño porque se han roto ciertos procesos, hay que ponerse otra vez en marcha, hay gente que ha cogido miedo a salir, la pandemia ha dejado una siembra de dolor. Vamos a retomar este impulso pastoral al comienzo del curso que viene haciendo unidad además con estos esfuerzos sinodales, con la reflexión que ya habíamos hecho y posiblemente intentando dar un repaso y una actualización a la vida de las parroquias.

También recordamos que ha estado realizando las visitas pastorales a las parroquias de San Fernando, “por fin termino en San Fernando este curso porque también tuve que interrumpir las visitas por culpa de la pandemia, pero las visitas son muy gratificantes y la gente agradece el que l su Obispo se reuna con todos los grupos y puedan compartir sus inquietudes y fortalecer sobre todo la fe unos con otros y dar un impulso pastoral.

En cuanto a la celebración de del Corpus Christi D. Rafael nos dice que ve que “hay mucho interés y quisiéramos (sobre todo aquí en Cádiz ) fuera un momento de expresión de nuestra fe después de dos años sin procesión,tenemos el inconveniente de que coincide con el día de las elecciones y además en Cádiz con el día de los jartibles como el último coletazo de los carnavales,por eso se ha tomado la decisión de hacerlo temprano, abreviar un poquito el recorrido de la procesión de manera que no interfiera, pero que si puede haber una participación activa, he hecho un llamamiento tanto a sacerdotes, fieles y no solamente de Cádiz interior sino de Puerta Tierra, es una fiesta de toda la iglesia y que en la diócesis se celebra solemnemente y de forma más viva, para que sea una manifestación de una fe pública que hacemos los cristianos. Además, es una fiesta muy importante en la diócesis de Cádiz y es uno de los días más importantes en el calendario porque tiene un arraigo popular muy fuerte siempre ha sido como como un despliegue de la fiesta de jueves santo que está contenida en el triduo Pascual y que permite quizá menos abundancia a la hora de valorar a Cristo presente en la eucaristía en el sacramento y de poder seguirle. Todo eso nos da una posibilidad de demostrar un amor muy grande porque realmente sin la eucaristía no hay vida cristiana

Y el 25 de junio el Corpus chiquito en la parroquia de “San Antonio que tiene una hermandad sacramental que es la que tiene esta prerrogativa de en la octava poder hacer como una pequeña procesión local parroquial, pero es muy simpática la costumbre del Corpus chiquito incluso esta manera humilde de denominarlo la verdad es que hay parroquias que lo imitan también, aquí se dice que todos los santos tienen octava, mucho más si es nuestro señor, el poder anticiparse con una semana de preparativos y que tenga un eco una semana después habla del valor de la eucaristía, de nuestro amor a Jesucristo y es una manera más de darle importancia de una forma muy popular y muy simpática.”