Lo mejor del freestyle y el rap se dan cita en Cádiz: "Aquí se recibe mejor el humor y el insulto"

Cádiz acoge uno de esos eventos singulares, con un público concreto pero que no por aquello ser distinto a lo habitual deja de ser importante. Y es que hablar del rap, las batallas de gallos, el 'freestyler' y los debates sobre un escenario a modo de improvisación, rima y en ocasiones insultos, es algo tan popular que este viernes la Final Nacional de Red Bull Batalla va a congregar a un número de asistenes muy importante en el Muelle Reina Victoria de la capital gaditana.

El Muelle Reina Victoria de Cádiz será el lugar de la competición. La 19ª edición de Red Bull Batalla vuelve al sur de España para celebrar la gran y esperada Final Nacional de la temporada tras parar por la ciudad el pasado mes de mayo en su segunda regional. El próximo viernes 27 de septiembre el espectáculo de versos y rimas improvisadas está asegurado para poner el broche de oro a la competición al más puro estilo freestyle.

Los 16 mejores de España competirán por ser el mejor nacional. Todos lucharán por ser el campeón, todos menos uno, que diría aquel. Sergio Castro Gisbert (Madrid, 1993), más conocido como Chuty, disfrutará de los toros desde la barrera pues su condición de campeón del mundo hace que esté en Cádiz de cara a apoyar a los jóvenes talentos que debatirán en las batallas del gallo en el muelle gaditano.

«Estoy tranquilo porque yo el domingo realmente no compito. Vengo solo a ver y disfrutar de lo que se va a vivir el próximo viernes aquí en Cádiz», explica el mejor rapero del mundo. «La gente espera mucho de uno, tengo que defender el título en Madrid a finales de noviembre y para entonces será fundamental la preparación. Aquí en Cádiz va a salir el representante de España que estará conmigo en la final mundial. No me juego nada pero vengo a apoyar a los chavales que es muy importante«, explica.

Y como en cualquier deporte o cualquier faceta de la vida, los que vienen por detrás lo hacen pisando muy fuerte, también en el mundo del rap. «Hay gente muy buena, muchísimo talento. Como en todas las disciplinas del mundo es que los chavales jóvenes llegan con la base de los que llevamos ya muchos años y con un talento enorme».

Quien si aspira a ser el mejor de España este viernes es el malagueño Jesús 'LC', que habla de lo supone esta modalidad.

¿Cuáles son las claves de un buen rapero en el mundo del 'free'? «Es más importante estar al día de todo que la cultura general. Si te dicen algo que no conoces y te quedas en blanco estás muerto. Nuestra disciplina es muy subjetiva y es clave que tengas conexión con la gente y ahí es fundamental que el público sepa de lo que estás rimando y hablando. Yo entiendo que no voy a hablar del motín del siglo XVII, sino seguramente del rendimietno de Mbapée, por ejemplo. Hay que estar al día de todo para que la gente conecte contigo, sea del tema que sea«.