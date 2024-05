Las graves enfermedades y patologías que pueden provocar los vapeadores

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este 31 de mayo, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) ha lanzado una nueva campaña informativa con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre los graves efectos perjudiciales contra la salud que implica fumar, así como las graves enfermedades y patologías que puede provocar, centrándose de forma especial este año en los vapeadores o nuevas formas de fumar. Juan Manuel García, vicetesorero del Colegio de Farmaceuticos de Cádiz habla de esta campaña y cómo desde las oficinas de farmacia tienen tratamientos que pueden ayudarnos a dejar de fumar.



Más en concreto, la campaña hace especial hincapié en sensibilizar a la población en general, y a los jóvenes en particular y, sobre todo, a las mujeres -el principal grupo de consumo-, sobre la falsa creencia de que los vapeadores, cigarrillos electrónicos o nuevas modas de fumar no tienen efectos perjudiciales en la salud, algo que es falso, y se ha demostrado en diferentes estudios, además de que aumenta las posibilidades de fumar cigarrillos más adelante al contener nicotina y otras sustancias adictivas.



Además, pretende destacar el papel clave y activo que los farmacéuticos comunitarios desempeñan en la prevención del tabaquismo, y en el asesoramiento profesional y acompañamiento a los usuarios que quieran abandonar el hábito tabáquico, a través de su labor de educación sanitaria y su consejo sobre hábitos de vida saludable.



Con ello, se busca ofrecer la colaboración de las farmacias comunitarias andaluzas como un recurso asistencial más para contribuir a frenar el tabaquismo, y apoyar al Sistema Sanitario Público de Andalucía en la identificación y seguimiento de personas fumadoras que cumplen los requisitos establecidos para recibir los tratamientos financiados para la dependencia al tabaco.



El Presidente del CACOF, Antonio Mingorance ha destacado que “no se puede dejar pasar el potencial de la red de farmacias como los espacios sanitarios más próximos a la población, con cerca de 4.000 oficinas en nuestra Comunidad, para actuar ante problemas de salud pública tan importantes como el tabaquismo, una de las principales causas de mortalidad en España. Los farmacéuticos podemos ayudar de forma relevante a las personas que quieran dejar de fumar y llevar un estilo de vida saludable, ofreciendo también consejos e información basada en la evidencia científica sobre los efectos tóxicos de los vapeadores o nuevos modos de fumar, combatiendo así los bulos”.



El uso de los vapeadores se ha popularizado en jóvenes y adultos con la creencia errónea de que no tienen efectos perjudiciales para la salud, algo que es completamente falso, ya que pueden provocar enfermedades respiratorias, vasculares y cáncer, y contienen nicotina y otras sustancias adictivas que aumentan las probabilidades de fumar cigarrillos en el futuro. Además, producen otros efectos como envejecimiento de la piel, mal olor corporal o amarilleamiento de los dientes, y su impacto se ha demostrado de forma relevante en la población femenina joven -su principal grupo de consumo-, ya que la combinación de vapeo y tabaco con el tratamiento de anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de que sufran enfermedades vasculares, como la trombosis.



De hecho, los nuevos productos de consumo de tabaco y nicotina, como los vapeadores, son la puerta de entrada al consumo de tabaco y, lejos de reducir riesgos, los multiplican, porque en más del 60% de los casos se acaba produciendo un consumo dual de cigarrillo electrónico y tabaco de combustión, según la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Además, según el estudio ESTUDES 2023 sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, publicado por el Ministerio de Sanidad, Andalucía se ha colocado a la cabeza en nuestro país con mayor consumo de vapeadores entre los estudiantes de secundaria, donde el 62,7% de estudiantes de entre 14 y 18 años afirma haberlo probado alguna vez en la vida y un 55,3% ha vapeado en el último año. Asimismo, el 46% de los adolescentes en estas edades lo han consumido en último mes, siendo el consumo de forma mayoritario en mujeres (48% mujeres y 44% varones).



Para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar, las farmacias andaluzas disponen del servicio profesional de cesación tabáquica, AxónTabaKO®, que incluye un procedimiento de intervención básica, mediante una serie de preguntas, que se ofrece al paciente fumador, y que sirve para que se plantee de forma seria abandonar el tabaco, y se pueda derivar a su médico, para un posible tratamiento. Según diversos estudios, alrededor del 40% de los pacientes que acceden a un servicio de cesación tabáquica en una farmacia consiguieron dejar de fumar, mientras que sólo el 5% lo consigue hacer por sí solo, lo que pone de manifiesto la importancia del asesoramiento, control y seguimiento de un profesional sanitario, como es el caso del farmacéutico, para reducir el hábito tabáquico.



Como ya viene haciendo en los últimos años, la campaña informativa del CACOF con motivo del Día Mundial Sin Tabaco 2024 incluye diferentes acciones, como la difusión de banners gráficos y vídeos informativos en redes sociales e Internet, así como un cartel para las farmacias. En todos ellos se destaca la importancia de dejar de fumar para mejorar diversos aspectos de la salud y el papel del farmacéutico para ayudar al paciente a abandonar ese hábito, animando a las farmacias a divulgar, con vídeos, mensajes y consejos de prevención y apoyo a las personas que quieran dar este paso.



Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH)

La campaña del CACOF, por otro lado, también pretende fomentar la adhesión de las farmacias de Andalucía a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH), una iniciativa de la que forman parte el Consejo Andaluz y los ocho Colegios de Farmacéuticos provinciales de la Comunidad, y a la que pertenecen ya más de 300 farmacias andaluzas. De estas 300 boticas, 26 de ellas ya han obtenido la acreditación de “Categoría Bronce” como establecimiento sanitario libre de humo de la Consejería de Salud y Consumo, por cumplir los estándares específicos del manual de la RASSELH.



El objetivo del CACOF es continuar trabajando para situarse como un referente en espacios libres de humo en Andalucía, ampliando las farmacias adheridas a esta red, y proporcionando a los farmacéuticos comunitarios herramientas formativas para sumarse a este proyecto y ofrecer el servicio AxónTabaKO®, ayudando así a posicionar a las farmacias como espacios sanitarios más completos, con un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que continúan fumando en la región.



La RASSELH es una estrategia de la Consejería de Salud y Consumo y del Servicio Andaluz de Salud, nacida en 2010, en el marco del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), cuyos principales objetivos son desarrollar medidas activas comunes de los servicios sanitarios en el control y prevención de este hábito y reforzar el trabajo que realizaban los centros sanitarios, a través del intercambio sobre estrategias de prevención y cesación tabáquica. Desde 2015, esta red andaluza está integrada, a su vez, en la red de ámbito mundial Global Network for Tobacco Free Health Care Services (GNTH).