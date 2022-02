Nueva semana y las bolsas siguen estando intranquilas, y la volatilidad sigue siendo la principal protagonista. José Manuel Silva, Director de Renta 4 Banco explica que como consecuencia de las expectativas en materia de política monetaria y el incremento de las tensiones geopolítcas, hemos vuelto a vivir unas jornadas con intensos movimientos intradiarios en la renta variable.

Las Bolsas se están moviendo , entre el miedo a la Fed (a ese endurecimiento de las políticas monetarias)y a la guerra de Ucrania, por un lado, y la realidad de unos buenos beneficios empresariales, sobre todo los de Microsoft y Apple, que invitan a comprar en los recortes ('buy the dips'). Una situación que se traduce en esos bandazos hacia uno y otro lado que no se veían hace mucho tiempo, y que ponen de manifiesto la desorientación y las dudas que están sufriendo los inversores en estos primeros compases del 2022.





A la vista de lo que estamos viviendo en este primer mes de año la gran pregunta es si ¿estamos antes una corrección transitoria o antes algo de mayor calado?

A nuestro juicio de los profesionales de Renta 4 Banco, haga lo que haga la Fed, la respuesta a esa pregunta va a depender del crecimiento. En el pasado hemos visto periodos de normalización monetaria que no han sido malos para las Bolsas cuando han coincidido con un fuerte crecimiento económico. Pero si no hay crecimiento las Bolsas se verán abocadas a correcciones más profundas, aunque la Fed dé marcha atrás en la normalización. Es verdad que el PIB americano ha crecido un 6,9% en el cuarto trimestre de 2021, muy por encima del 2,3% del tercer trimestre y del 5,5% de las estimaciones de consenso, pero la lectura detenida del dato genera dudas sobre los trimestres siguientes. Por tanto habrás que estar atentos a la evolución de los datos de crecimiento tanto en Usa como en Europa y su correspondiente impacto en las bolsas.

Son ya muchos los eventos que hemos vivido en este espacio del “Rincón del inversor” que han llevado a importantes correcciones en los mercados, que finalmente siempre se revierten , sin ir más lejos la importante caída de marzo de 2020 con la aparición del Coronavirus…. Y en momentos como este que vivimos donde la volatilidad y la incertidumbre vuelven a ser protagonistas, es fundamental contar con la garantía y el buen hacer de un asesor personal avalado por una gran entidad como es Renta 4 Banco.

Según el director de Renta 4 Banco en Cádiz, cuando las cosas se ponen un poco feas es importante contar con alguien de confianza que sepas que siempre está ahí, que es accesible y que te va a guiar y asesorar; que el cliente (si me permites) no se sienta sólo ante el peligro, y que sabe que no sólo vamos a escucharle sino que vamos a explicarle y darle las pautas necesarias para poder navegar de la mejor manera posible en mitad de la marejada en la que a veces se convierten los mercados.





Renta 4 Banco S.A

C/ Juan Ramón Jiménez 1, Dup. , Esquina Avda. de Andalucía

Teléfono: 956 808 340

r4.com | renta4banco.com