La Junta de Andalucía reafirma su compromiso con el nuevo hospital de Cádiz tras la cesión de los terrenos de Zona Franca

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno andaluz con la construcción del nuevo hospital de Cádiz, tras confirmarse la cesión gratuita de los terrenos por parte del Consorcio de la Zona Franca. En declaraciones públicas, Sanz ha asegurado que “nadie puede dudar del compromiso de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, con este proyecto sanitario que será clave para el futuro de la ciudad”.

El nuevo hospital, que se ubicará en los terrenos cedidos por Zona Franca, ha sido definido por el consejero como un proyecto “imparable”, destacando que ya se ha aprobado el plan funcional del centro, lo que permite avanzar hacia su ejecución. Según Sanz, “la Junta lo dijo y lo va a hacer, se comprometió y va a cumplir”, en referencia a las promesas realizadas por el Ejecutivo andaluz en relación con la mejora de la infraestructura sanitaria en la provincia.

El consejero ha lamentado el tiempo que ha llevado desbloquear la cesión de los terrenos, señalando que “han sido demasiados años de espera para los gaditanos”, y ha criticado que el proceso se haya dilatado más de lo necesario. No obstante, ha valorado positivamente que finalmente se haya alcanzado un acuerdo que permitirá avanzar en la firma del convenio entre la Junta y Zona Franca, paso imprescindible para iniciar los trámites administrativos y técnicos que darán forma al nuevo hospital.

Desde la Junta de Andalucía se insiste en que el proyecto responde a una demanda histórica de la ciudadanía gaditana, y que “el Gobierno andaluz ha demostrado con hechos su voluntad de cumplir”. Sanz ha subrayado que el hospital no solo supondrá una mejora en la atención sanitaria, sino que también será un motor de desarrollo económico y social para la ciudad, generando empleo y modernizando los servicios públicos.

El nuevo centro hospitalario está previsto que cuente con tecnología de última generación, una mayor capacidad asistencial y una estructura adaptada a las necesidades actuales y futuras de la población. Aunque aún no se han concretado fechas definitivas para el inicio de las obras, el consejero ha asegurado que “el proceso está en marcha y no se va a detener”.

En sus declaraciones, Sanz ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, afirmando que “el hospital de Cádiz será una realidad gracias al compromiso serio y decidido del presidente Juanma Moreno y de todo su equipo de gobierno”. Asimismo, ha agradecido la colaboración institucional que ha permitido desbloquear la situación, y ha reiterado que la Junta seguirá trabajando para que el proyecto avance con la mayor celeridad posible.

Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz busca dar respuesta a una necesidad largamente planteada por profesionales sanitarios, asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos, que durante años han reclamado una infraestructura hospitalaria moderna y adecuada para la ciudad de Cádiz.