Juancho Ortiz exige soluciones inmediatas al caos de tráfico en Cádiz

Juancho Ortiz, presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz exige soluciones al caos de tráfico en la ciudad, habla de los problemas de aparcamiento, los colores de las diferentes zonas y el carril bici.

El presidente popular pide que se quite el bolardo de la calle Veedor y advierte de las situaciones de peligro que suceden en Zaragoza con Benjumea “del que hago responsable directamente al concejal de Movilidad”

Los problemas de tráfico diario que se produce en la ciudad, tanto en las vías principales de entrada como en puntos concretos como el entorno de San Antonio, y que todas ellas -según apuntó- “tienen un punto en común; que son provocadas por las ocurrencias de Martín Vila”, concejal de Movilidad.

Juancho Ortiz ha pedido, muy concretamente, que se elimine el bolardo que impide el paso de vehículos por la calle Veedor, lo que está provocando a diario un colapso a la entrada del aparcamiento de San Antonio que se alarga por las calles aledañas, llegando a interferir en la circulación hasta la Alameda y la glorieta de Buenos Aires. La imposibilidad de tomar Veedor como calle de salida está causando también serios problemas a vehículos de todo tipo en la esquina de Zaragoza con Benjumea, donde a diario se repiten -en un giro de gran dificultad- situaciones de peligro de las que el presidente popular hizo “responsable directo al concejal de Movilidad, que al parecer ni se ha enterado de lo que pasa en ese entronque y de cómo puede afectar a la seguridad de muchos peatones”.

Y dice además que eliminar 2.500 plazas de aparcamiento no es solución

El presidente popular, consejero en la empresa pública de aparcamientos Emasa, ha recordado que “llevamos no meses, sino ya años, advirtiendo a Kichi que dejar en manos de un radical como Vila la política de movilidad de la ciudad es un suicidio, y es lo que se ha podido comprobar este verano. Se han eliminado más de 2.500 plazas de aparcamiento en los últimos años, y las que han quedado se han pintado de colorines. No es un dato que demos nosotros, se dio y demostró en el Consejo de Administración de EMASA. Y si en una ciudad como Cádiz donde siempre hubo déficit de aparcamiento se eliminan 2.500 plazas creas un problema grave”.

Juancho Ortiz concluyó señalando que “además del problema que han provocado Vila y Kichi con el aparcamiento en toda la ciudad, donde ya no hay apenas plazas libres de pago, tienen aún la valentía de criticar lo que hacíamos desde el Gobierno del PP que era buscar alternativas cada vez que teníamos oportunidad. Ni me imagino que estarían haciendo ahora estos sin la ampliación aprobada en el aparcamiento de Canalejas, o sin el aparcamiento de Santa Bárbara, o sin los de Varela, el de residencia bajo la plaza Carlos Díaz… todos esos subterráneos que tanto criticaban los de Vila y que si no estuvieran ahora supongo que llegarían los coches hasta Jerez”.

Y se refiere al carril bici de la ciudad para el que se han tenido que elimiar un importante número de aparcamientos en la ciudad y que sigue en expansión.