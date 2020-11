Jornadas históricas en las bolsas mundiales por la noticia de la posible vacuna

José Manuel Silva Capote, Director de Renta 4 Banco, describe una jornada histórica el pasado lunes 09 de noviembre en las bolsas mundiales, las buenas noticias de la posible vacuna fue más que bien acogida por los mercados.

Alzas históricas en las bolsas europeas (Eurostoxx 50 +6,36%, Dax +4,94%, Cac +7,57%), impulsadas por los importantes avances publicados en la vacuna de Pfizer y BioNTech, declarando una efectividad del 90%. En España, el Ibex +8,57% a la cabeza de sus homólogos europeos, con la mayor subida diaria en más de diez años y especialmente apoyado en los valores más cíclicos y aquellos vinculados al turismo, el sector financiero y el inmobiliario, con más de la mitad del índice registrando alzas de doble dígito. Los mejores de la sesión fueron Meliá +37%, IAG +26% y Bankinter +19,9%.

Tras esta euforia desde Renta 4 Banco indican que quizás llega el momento de la prudencia y la calma, ya que aunque los resultados de la vacuna de Pfizer son indudablemente buenas noticias, también conviene ser prudentes porque los resultados no son aún definitivos, queda por comprobar su eficacia definitiva, saber si esta eficacia aplica a todos los grupos de edad, si no hay efectos secundarios relevantes, así como el momento de disponibilidad global de la vacuna que es aún incierto y por otro lado no hay que olvidar que las previsiones macroeconómicas de los principales organismos nacionales e internacionales ya incluyen el control de la pandemia a lo largo de 2021.

Dicho esto confiamos en una paulatina recuperación de las bolsas a medida que se sigan sucediendo buenas noticias, probablemente los anuncios de próximas vacunas, como la de Moderna o Astrazaneca Oxford, apuntalen esta tendencia y empecemos a ver esa deseada luz al final del túnel.

Tras todo esto la recomendación que desde Renta 4 ofrecen a los que están invertidos o están pensando en hacerlo:

Lo primero calma y tomar distancia de las noticas, y sobre todo no correr detrás de los precios que nos lleven a tomar decisiones impulsivas o precipitadas, y quizás lo más importante invertir con “las luces largas”, es decir con una visión de largo plazo, eso unido a una buena diversificación, donde si me permites la expresión…no pongamos todos los huevos en la misma cesta, contando además con un asesoramiento profesional e independiente, son consejos que harán de la gestión de nuestro patrimonio una experiencia más que satisfactioria.



Más información al Tel.: +34 956 808 340 | Fax: +34 956 223 124

jmsilva@renta4.es | www.renta4.com

Renta 4 Banco, S.A.

Cl. Juan Ramón Jiménez, 1 esquina Avenida Andalucia en Cádiz