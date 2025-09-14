Jerez vive dos jornadas inolvidables con el XVIII Encuentro Nacional de Scooters Clásicos

Un arranque festivo en Canterbury

El encuentro dio comienzo el viernes 12 con la llegada de los participantes desde distintas comunidades. Desde primera hora de la tarde, Jerez comenzó a llenarse de scooters clásicas que no pasaron desapercibidas en calles y plazas.

La primera gran cita fue la noche del viernes, con los conciertos celebrados en la sala Canterbury, uno de los referentes musicales de la ciudad. Allí, los scooteristas disfrutaron de una velada de música en directo y buen ambiente que sirvió para abrir oficialmente un fin de semana muy especial.

El sábado 13 se vivió la jornada más intensa con la tradicional ruta motera que recorrió varias pedanías de Jerez. Durante el trayecto, los vecinos pudieron contemplar el desfile de scooters, todas perfectamente cuidadas, algunas de ellas con más de medio siglo de historia.

Los participantes coincidieron en destacar la belleza del recorrido y el calor con que fueron recibidos en cada parada. Los motores, lejos de rugir, volvieron a sonar de forma característica, recordando tiempos pasados en los que estas motocicletas eran protagonistas indiscutibles del día a día.

Más de 70 participantes en un evento consolidado

La cifra de más de 70 inscritos confirma que el encuentro que ninguno de los participantes olvidará. El Scooter Club Sur destacó la fidelidad de quienes han acudido a Jerez y la incorporación de nuevos aficionados atraídos por el ambiente de camaradería.

Se pudieron ver modelos emblemáticos de Vespa y Lambretta, convertidos en verdaderas piezas de museo sobre ruedas. Cada scooter narraba una historia, desde vehículos heredados en familias hasta otros rescatados y restaurados con paciencia y dedicación.

La comida de confraternización, momento central del sábado

Tras la ruta, los scooteristas se reunieron en torno a la comida de confraternización, uno de los momentos más esperados del programa. Allí, en un ambiente de amistad y buen humor, se compartieron anécdotas, se comentaron detalles técnicos de las restauraciones y se estrecharon lazos entre clubes y aficionados.

Esta cita gastronómica es ya una tradición imprescindible en el encuentro, porque refuerza el espíritu de unión y convivencia que caracteriza al movimiento scooterista.

Segunda gran noche en Canterbury

La tarde y la noche del sábado estuvieron marcadas por la música. De nuevo, Canterbury fue el epicentro de la fiesta, con conciertos que hicieron bailar a todos los presentes hasta altas horas. La combinación de scooters clásicas y música en vivo volvió a demostrar que esta cita no es solo un evento de motor, sino también un espacio cultural y social de referencia en la ciudad.

Los organizadores, con Juan García a la cabeza, como presidente del Scooter Club Sur, agradecieron el apoyo de Canterbury y la respuesta del público, que contribuyeron a que la velada resultara inolvidable.

Una despedida con promesas de regreso

El sábado concluyó con un ambiente de satisfacción general. Los participantes, procedentes de distintos puntos del país, coincidieron en señalar que el evento superó las expectativas y que Jerez volvió a demostrar su hospitalidad.

El Scooter Club Sur valoró de forma muy positiva el desarrollo del encuentro, agradeció a instituciones y colaboradores su respaldo y anunció su intención de preparar con aún más ilusión la próxima edición.

Jerez, capital de las scooters clásicas por dos días

Durante los días 12 y 13 de septiembre, Jerez se convirtió en la capital nacional de las scooters clásicas. La combinación de la ruta por las pedanías, los conciertos en Canterbury, la convivencia entre más de 70 participantes y la tradicional comida de confraternización marcaron dos jornadas que quedarán grabadas en la memoria de todos los asistentes.

El sonido característico de las Vespas y Lambrettas, unido al ambiente festivo, convirtió este XVIII Encuentro Nacional en una cita única, que volvió a demostrar que más allá de la mecánica, lo que realmente une a los scooteristas es la amistad y la pasión compartida por estas motocicletas históricas.