Javi Muiños, responsable de cantera del Cádiz CF: "Entendemos el malestar por los descensos, pero los frutos se van a ver"

Javi Muiños es uno de esos gaditanos y cadistas que le duele el club de su vida. Por ello entiende la idiosincrasia de los aficionados al club de su vida y comprende que haya cabreo en la hinchada con los descensos que ha sufrido la cantera esta temporada.

Coordinador de las categorías inferiores, Muiños ha hecho balance de la temporada en los micrófonos de COPE Cádiz.

Muiños no oculta que ha sido una mala temporada en cuanto a los resultados pero se muestra confiado en cuanto a la proyección de muchos jugadores.

"Las cosas se deciden a través de un comité. Esto es un consenso de todos. Este comité lo forman la dirección deportiva de la gente de cantera y del club. Depende de qué tipo de situaciones, puede que aparezca gente del primer equipo o solo gente de cantera. Suele estar Manuel Vizcaíno en algunas ocasiones, también Rafael Contreras y otras yo con mi equipo. También Juan Cala y Juanjo Lorenzo. Sobre todo en situaciones que tienen que ver con el primer equipo".

"No podemos estar satisfechos con el año a nivel de resultados. La temporada pasada en un comité de cantera decidimos dar un giro en la cantera. Veníamos de años de éxito como dos campeonatos de Liga Nacional, tres años seguidos del Juvenil División de Honor en Copa del Rey, cuatro temporadas en Segunda Federación… pero nos estaba costando llevar jugadores al primer equipo. La finalidad de cantera es esa. Quisimos dar una vuelta de tuerca y decidimos un camino. Pensábamos y pensamos que no era el más fácil, pero es el adecuado para la formación.

Todo inicio de proyecto conlleva riesgos y lo hemos visto durante el año. Hemos sido honestos con nuestra línea de trabajo y lo que requería el proyecto. ¿Podríamos haber maniobrado para evitar descensos? Posiblemente sí. ¿Nos interesa traer chicos que puedan ayudan a mantener ciertas categorías a cambio de tapar a otros jugadores con proyección? Mi opinión es que no. La formación, para mí, como canterano que he sido, está por encima de cualquier resultado en la cantera. El día que me echen, me valuarán por jugadores que lleguen al primer equipo. Hemos tenido el Cádiz Mirandilla más joven de toda España de Segunda Federación y el segundo filial más joven de toda España de Primera Federación y Segunda Federación, por debajo del Barça Athletic, que ha descendido".

el caso de borja vázquez

Indudablemente, pensando en el interés del club y del chico, creemos que lo mejor era que fuera a Sanlúcar para que esté con gente veterana. Lo exponemos en una situación jodida para él donde incluso no juega. Entiendo que dentro de ese proceso es el adecuado. Si hubiésemos mantenido al jugador en el filial, no hubiésemos sido honestos con nuestra idea de cantera, que es el abastecer a jugadores al primer equipo".