Irene García en La Linterna: "Pocos ayuntamientos de Cádiz se pueden quejar del apoyo de la Diputación"

Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz, ha sido protagonista en La Linterna de Ángel Expósito. Un programa emitido desde el Salón Regio del palacio provincial.

"Existe un patrimonio enorme en la ciudad de Cádiz y en toda la provincia de Cádiz, ello supone un significado de lo que es nuestra tierra. Es un paraiso que puedes disfrutar todo el año. La gente de Cádiz puede nacer donde le plaza y mucha de ella ha decidido venir a nuestra tierra a disfrutar", reconoce Irene García.

"Para una política como yo este momento es de extrema crudeza y lo importante también es la posición de los ayuntamientos. La Diputación mide el termómetro de la calle y está siendo complicado, la opacidad de tratar la situación a diaría y la falta de recursos hace que los ayuntamientos de todos los colores políticos tengan que redoblar esfuerzos", explica la presidenta de la Diputación de Cádiz.

"El turismo es un sector de primer nivel. El presidente de la Junta de Andalucía solo ha convocado a esta Diputación en una ocasión y no he tenido la oportunidad de reunirme con miembros de la Junta", apunta García en referencia a la relación con la Junta de Andalucía.

El debate de las diputaciones y su aportación

"Quién planteó ese debate tenía una falta de conocimiento real. El hecho de ser una administración que no tiene elección directa hace muchas veces que no se conozca bien a una instutición como esta. Pocos ayuntamientos de la provincia de Cádiz se pueden quejar de esta Diputación. El sectarismo no puede ser una manera de actual", recuerda Irene García.

El empleo en la provincia

"Hemos querido contribuir en la provincia generando empleo. Más del 90% de las empresas gaditanas tienen uno o dos trabajadores y necesitan fuerza. Hay que permitir que tengan fortaleza y ahí es clave el trabajo de la Diputación de Cádiz", destaca la presidenta.

"Hay que hacer una llamada de atención de lo que puede ocurrir en Cádiz. Nadie puede entender que tengamos el primer puerto de toda España en la provincia que es el de Algeciras y que siga teniendo infraestructuras que no posibilitan su crecimiento", apunta Irene García que recuerda que la Junta de Andalucía no está apoyando según sus palabras al empleo gaditano.

"Se le están quitando fondos a la provincia. Cádiz ha sido capaz de sostener la marca Andalucía durante este verano con turismo nacional que lo hemos mimado. La propia campaña turística de la Diputación con Ángel León supone colocar a la provincia en un punto muy importante".

Mensaje de optimismo

"La pandemia pasará y no quiero decir que la crisis es una oportunidad. Estoy seguro que será complicado pero seremos capaces de salir si nos creemos que podemos y sobre todo con el apoyo de todos los sectores", concluye la presidenta Irene García.

