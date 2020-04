Hijo Adoptivo y exconsejero del Cádiz CF, la ciudad de Cádiz llora la pérdida de Michael Robinson

Michael Robinson (Lecister, Reino Unido, 1958) ha fallecido en la mañana de hoy en Madrid a los 61 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer que se ha complicado en las últimas jornadas y a la que por desgracia no ha podido vencer el mítico jugador inglés.

Robinson fue diagnosticado con la enfermedad den 2018 y desde entonces siempre ha hecho pública una lucha que finalmente se ha complicado en los últimos días y ha podido con su vida. Ha sido en su cuenta oficial de ‘Twitter’ donde se ha confirmado la triste noticia.

Hablar de Michael Robinson es hacerlo de una de la voces del fútbol español. Con su peculiar acento inglés, el exjugador del Liverpool, con el que fue campeón de Europa, llegó a España para jugar en Osasuna y una vez retirado estuvo comentando los partidos de Primera División y el fútbol español en Canal +.

Un gaditano más

Uno de los grandes amores de Robinson fue sin duda el Cádiz CF. Y es que el expresidente cadista, Antonio Muñoz, le dio la oportunidad de ser consejero de la entidad durante varias temporadas en la que el comentarista sintió un amor profundo por el club y la ciudad.

“Me siento como un gaditano más, me gusta la ciudad y el equipo de fútbol. Me gusta como afrontan la vida los gaditanos, me fascina”, decía Michael en una entrevista hace unos años.

Siendo consejero vio la gloria en sus ojos con el mítico ascenso ante el Universidad de Las Palmas o el ‘Chapinazo’ en Jerez. Asimismo, su huella en Cádiz llegó a más ya que la escuela de fútbol base de la ciudad lleva el nombre de Michael Robinson.

Una historia de amor en amarillo que además le hizo ser nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, pues aunque dejó de ser consejero de la entidad siempre mantuvo su cariño por el Cádiz CF y los gaditanos. Algo que nunca dejará de hacer. Descanse en paz.