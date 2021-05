La guasa de Kichi con la permanencia del Cádiz CF en Jerez

El alcalde de Cádiz, José María González, ha visitado este lunes el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para expresar a la alcaldesa, Mamen Sánchez, el apoyo de la ciudad a la candidatura de Jerez a la Capitalidad de la Cultura en 2031.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que "se trata de la primera visita del alcalde gaditano a Jerez", donde ha reiterado "el apoyo de la capital a la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031" y que ha respondido a "la adhesión de Jerez a que Cádiz sea sede del Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025", firmada por Mamen Sánchez en su primera visita al Consistorio gaditano.

La permanencia del Cádiz y la broma de Kichi

El alcalde gaditano tiró de humor y un poco de guasa gaditana cuando fue preguntado por el Cádiz CF. El edil fue cuestionado por la permanencia cadista tras sumar los 40 puntos que virtualmente dejan al club en Primera División.

En palabras de González, "matemáticamente todavía no tenemos los resultados, pero futbolísticamente está más que confirmado» que el Cádiz Club de Fútbol se queda en Primera". Aseguró que no es "amigo de adelantarme a las situaciones antes de que se den, pero todo parece indicar que se queda en Primera en esta temporada". Dicho lo cual, el alcalde tiró de humor afirmando que "aquí todo el mundo estaremos, no sé si los de Jerez estaréis muy contento -se ríe- espero que sí».

Tras el chascarrillo puntualizó que el Cádiz "es un equipo de la provincia, que aporta y nos pone en el mapa de alguna manera a todos y todas".

Declaró estar "como cadista y alcalde, enormemente orgulloso del equipo, del cuerpo técnico, de la dirección del club. Todos han demostrado enorme valía y valentía en un año difícil".

También te puede interesar:

Granada - Cádiz: Las gafas de la permanencia (0-1)

Las playas de Cádiz, un escenario deportivo que espera su reconocimiento