Germán Beardo anuncia cuatro medidas históricas para El Puerto de Santa María, que reducen la carga fiscal, impulsan el transporte urbano gratuito y mejoran los servicios públicos
Este paquete de iniciativas, que han sido posibles gracias a la gestión económica que ha situado a la ciudad sin deudas, incluye la bajada del IBI, la reducción del 50% en la tasa de caseteros, la bonificación del ICIO y, con el nuevo contrato, el transporte urbano gratuito para todos los portuenses
Cádiz - Publicado el
4 min lectura
El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha presentado esta mañana en el Palacio de Araníbar, acompañado por su equipo de Gobierno y representantes de la sociedad civil, autónomos, empresas, hermandades e inversores, un paquete de cuatro medidas sin precedentes que beneficiarán directamente a todos los portuenses.
Beardo ha subrayado que este ambicioso plan es posible gracias a que El Puerto ha logrado situarse en deuda cero, una meta alcanzada tras años de gestión económica responsable, que permite ahora liberar recursos municipales y destinarlos a mejorar la vida de todos los ciudadanos.
“Con deuda cero, El Puerto vuelve a tener capacidad de inversión. Estas medidas son la demostración de que una gestión seria y rigurosa se traduce en más recursos, más oportunidades y más calidad de vida para todos los portuenses”, ha señalado el alcalde, que ha insistido en “que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los portuenses”.
El primer edil ha hecho hincapié en que gracias a gestionar con eficiencia se ha logrado cancelar la deuda comercial y bancaria, eliminar los intereses millonarios y los planes de ajuste del Ministerio para que El Puerto decida el rumbo de El Puerto, convirtiéndose en una ciudad con más recursos para invertir y mejorar los servicios públicos”.
Las cuatro medidas anunciadas
El Ayuntamiento reducirá a la mitad la tasa de las casetas para impulsar el crecimiento de la feria, haciéndola más asequible y participativa.
El Puerto no solo mantiene la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles, sino que lo reduce un 2,5%, situando a la ciudad entre las que tienen el IBI más bajo de la provincia. Ya en 2026, en automático, sin solicitarlo.
El pago del ICIO se retrasará al inicio de las obras y se bonificará en un 95% para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Asimismo, se mantienen las bonificaciones del 99% en actuaciones de conservación del casco histórico, como blanqueo y pintado de fachadas, cierros, balcones y ventanas. Una ciudad con más facilidades para crecer.
El nuevo contrato de autobuses, que se licitará este otoño, contempla la renovación de la flota, la mejora de frecuencias y las condiciones laborales. La medida estrella será la gratuidad total del transporte público para los portuenses empadronados, mediante tarjeta inteligente o aplicación móvil.
El alcalde ha señalado que estas cuatro iniciativas son solo un ejemplo de la nueva etapa que se abre para El Puerto: “Hemos cumplido. El Puerto avanza con deuda cero, y eso significa que avanzamos todos”.
Una nueva etapa para El Puerto
El alcalde ha recalcado que “es un buen tiempo para El Puerto: el momento de invertir en servicios públicos de calidad y en proyectos estratégicos de ciudad”.
Beardo ha detallado que, gracias a la saneada situación económica, el Ayuntamiento cuenta con 43 millones de euros disponibles para inversiones que permitirán acometer grandes proyectos de ciudad. Entre ellos se encuentran la segunda fase de rehabilitación del Estadio José de El Cuvillo, la construcción del puente de tráfico rodado, la segunda pasarela peatonal sobre el río Guadalete, inversiones en mejoras de los colegios, nuevos parques y circuitos de calistenia, la reforma integral de la Plaza Tula Ruiz Golluri, la restauración del Parque de La Arboleda Perdida, la reforma de la Plaza José Luis Galloso o la sustitución del césped del campo de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva, entre otros muchos.
Además, se incrementan de forma notable las subvenciones destinadas al tejido social y deportivo de la ciudad, duplicando la aportación al Consejo de Hermandades, que pasa de 45.000 a 100.000 euros, y a las entidades deportivas, que se elevan de 75.000 a 100.000 euros. También se renovará la carrera oficial de Semana Santa y se impulsarán numerosos proyectos que mejorarán la calidad de vida de todos los portuenses.
El alcalde ha recordado que hace dos años se eliminó la deuda municipal, dejando de pagar intereses millonarios a los bancos y ganando capacidad de inversión. Asimismo, se ha reforzado el organigrama del Ayuntamiento y se han puesto en marcha dos ofertas públicas de empleo que verán la luz en 2026, además de mejorar con mayor inversión todos los contratos municipales para brindar el servicio que se merece El Puerto, como el nuevo contrato de limpieza y basura ya en marcha, con 65 nuevos vehículos para 300 kilómetros de calles o el nuevo contrato de mantenimiento integral del espacio urbano, donde invertiremos más para recuperar el abandono de 30 años, casi 3 millones de euros.
“El Puerto está en unas condiciones económicas como nunca, y eso nos permite avanzar, crecer y cumplir con todos los portuenses”, ha concluido el alcalde, que ha querido reconocer el trabajo de su equipo y, sobre todo, la confianza de los portuenses. “Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo colectivo y a la confianza compartida en este proyecto de ciudad; juntos estamos haciendo posible el futuro que El Puerto merece”.