Un gaditano con obsesidad mórbida, encerrado en su casa, pide ayuda

Un hombre de 49 años residente en la localidad gaditana de San Fernando ha pedido ayuda este miércoles al sufrir obesidad mórbida y llevar tres meses sin poder salir de su casa ni moverse de la cama.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el propio afectado, José María Fernández, quien ha relatado que la última vez que pisó una báscula marcaba 290 kilos, pero al llevar tres meses sin poderse mover de la cama desconoce si ha aumentado, disminuido o se ha mantenido en dicho peso.

José María ha recordado que el fallecimiento de su madre «hace diez años» y una mala relación de amistad le condujeron a una depresión con intento de suicidio en dos ocasiones, coincidiendo la última con el momento en que había decidido someterse a una operación de adelgazamiento.

«Es la tercera vez que estoy así porque he perdido peso dos veces y he vuelto a cogerlos», ha afirmado, la última vez debido a «una gran depresión» por sentirse solo al morir su perro y los engaños de un amigo. Ha perdido la relación con sus hermanos y familiares directos, y no tiene amigos, por lo que «estoy solo para todo», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que «al principio» se iba levantando «poco a poco», si bien lleva ya tres meses que no puede hacerlo por sí mismo y necesita ayuda. Cuenta, ha dicho, con una pensión y los servicios de la ayuda a domicilio, pero «no es suficiente» para mover su cuerpo.

«Quiero ser independiente»

«Yo necesito a una persona que me ayude a levantarme, a hacer un poco de rehabilitación porque por mis propios medios no puedo pagármelo así que necesito ayuda», ha reclamado. Además, ha pedido un médico que lo escuche y quiera operarlo, que le aceleren los trámites para entrar en quirófano, porque «no tengo apoyo de nadie».

José María ha afirmado que está dispuesto a cambiar. «Así no quiero seguir, tengo 49 años y quiero ser independiente a pesar de tener mis problemas«, ha subrayado.

Por otro lado, debido a sus limitaciones de movilidad teme que haya un incendio en su residencia, porque ni siquiera puede abrir cuando llaman a la puerta al no poderse levantar. Además, la vivienda de alquiler que paga «todos los meses» está llena de humedades y, ha asegurado, «el dueño no quiere arreglarla».

Además de los problemas de peso, sufre otras patologías para las que toma calmantes, y elefantiasis en una pierna, por lo que ha insistido en esa ayuda que espera para volver a ser lo que era.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado