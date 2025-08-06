Dan por estabilizado el incendio de Tarifa y autorizan a los desalojados a volver a su casa

El incendio en Tarifa (Cádiz) ha quedado esta tarde estabilizado y, por ello, las autoridades han autorizado el regreso de los todos desalojados a las casas, hoteles y cámpines de los que fueron evacuados este martes.

En un mensaje en la red social X, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía Interior, Antonio sanz, ha informado de que se ha desactivado la situación operativa 1 del Plan Infoca en la zona, tras quedar estabilizado el incendio que se inició sobre las tres de la tarde de ayer en un campin.

Por ello, se ha autorizado el regreso a sus alojamientos a las 1.550 personas que fueron desalojadas de hoteles, cámpines y casas de la zona.

En otro mensaje en la misma red social, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que se trata de una "buena noticia" y pide "por favor" a los ciudadanos "máxima prudencia hasta su extinción final".

Además, el presidente ha elogiado el "enorme trabajo" del Plan Infoca y de todos los efectivos desplegados para atender este incendio y ha agradecido la colaboración "ejemplar".