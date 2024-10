Cádiz vuelve a pedir la protección de su Virgen del Rosario

La ciudad de Cádiz renovó el voto con su Patrona y Alcaldesa Perpetua, la Virgen del Rosario. La Iglesia de Santo Domingo de la capital gaditana acogió, la mañana del 7 de octubre, la Solemne Función del Voto, en una ceremonia que estuvo presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael Zornoza Boy.

Por segundo año consecutivo, el encargado de renovar el voto a la patrona fue el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Así, el primer edil afirmó que “la Patrona es un símbolo para los gaditanos y gaditanas, que encuentran en la Virgen del Rosario refugio y esperanza. El 7 de octubre es un día de encuentro de vecinos y vecinas en torno a su Patrona y al Santuario de Santo Domingo, porque la Virgen del Rosario es también algo que nos une como gaditanos, como ciudad. Muchos gaditanos encuentran en su patrona un paño de lágrimas, un ruego para mejorar sus vidas y el agradecimiento por todo los bueno que le sucede”.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael Zornoza Boy, repasando brevemente la historia y el momento en el que quedó instituida la fiesta del Rosario, aseguró que “desde el año 1730 los gaditanos acudimos a la Virgen en nuestras dificultades y carencias, y ella se vuelve a Jesús intercediendo por nosotros. También hoy nos escucha e intercede con los que no tienen trabajo, mira el desempleo de muchos o les falta vivienda, se desploma la población, muchos se ven obligados a emigrar, y algunos de los que se fueron no regresarán; hay desafíos económicos y laborales difíciles de superar, faltan oportunidades… La Virgen, desde entonces, no falta a ninguna de nuestras fiestas, ni a ninguna de nuestras misas, siempre está activa, y se hace presente cuando suplicamos en la epidemia fatal o, como hoy, al renovar nuestro voto”.

Por otro lado, Mons. Zornoza afirmó que “Cristo nos sigue llamando hoy para manifestarse a nosotros, nos pide una fe convencida y nuestro seguimiento como discípulos. Jesús participa en la vida de los hombres, entra en nuestras casas y acepta nuestras atenciones. Que la Virgen nos involucre hoy a nosotros en la alianza con Jesús, en el pacto de amor y salvación que nos trae la fe, la misericordia, el bien, y la verdad; porque sólo Jesús puede remediar las necesidades más profundas del hombre”.

El prelado le pidió a la Virgen del Rosario por “nuestras necesidades materiales y espirituales. Por nuestros parados, ancianos, emigrantes, jóvenes desorientados, matrimonios desavenidos… Asimismo, D. Rafael, unido a la Jornada por la Paz convocada para el día de hoy por el Papa Francisco, manifestó que “la Virgen puede librarnos también ahora de las profundas amenazas de guerra, odio y destrucción que pesan sobre el mundo. Pidamos, hermanos, intensamente por la paz. María, nuestra madre, siempre atenta a nuestras necesidades, sigue siendo nuestra poderosa protectora y guía espiritual, a condición de que sigamos creyendo en el poder de la oración y oremos intensamente para que cambie el curso de los acontecimientos, a condición también de afrontar los desafíos como creyentes, unidos en la fe, en una comunión sólida y patente, afectiva y efectiva, con Dios y entre nosotros, confiando en la guía divina para afrontar las pruebas y superar los obstáculos”.

A continuación, tuvo lugar la ofrenda de nardos de la ciudad a la Patrona. Esta tarde está previsto, si el tiempo lo permite, que a las 18.30 horas, se celebre la procesión de alabanza. El recorrido partirá de Santo Domingo, siguiendo por Compás de Santo Domingo, Plocia, San Juan de Dios, 4 de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Cobos, Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo.