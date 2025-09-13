Bruno García: “El anuncio de cesión del suelo para el hospital es positivo y nos alegramos de que se hayan sumado a las reivindicaciones de la ciudad”

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha mostrado su satisfacción por el anuncio que ha realizado esta mañana el Gobierno de la nación acerca de que la Zona Franca va a ceder el suelo de su propiedad a la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo hospital. El regidor ha calificado este hecho como “un buen paso para la ciudad”, a la vez que cree que “es positivo que se hayan sumado a las reivindicaciones de esta ciudad”.

El alcalde ha añadido que “se da un paso importante porque se desbloquea una situación que llevaba años enquistada y serán los gaditanos y las gaditanas los que se verán beneficiados”.

Bruno García ha señalado que “desde que llegamos nos pusimos el objetivo de que los grandes proyectos había que sacarlos adelante y el hospital era uno de ellos. Nuestra tarea ha sido la de dar alternativas y soluciones para desbloquear el asunto”.

Así, ha asegurado que, hasta el día de hoy, dos de la tres partes que formaban parte de la ecuación ya estaban comprometidas: “La Junta de Andalucía ha reiterado en muchas ocasiones su compromiso de que iba a hacer el hospital cuando obtuviera la cesión del suelo. Nosotros como ayuntamiento hemos dado todas las alternativas y propuestas posibles. Ahora el Gobierno de la nación ha anunciado este paso que es muy positivo para la ciudad”.

El alcalde ha puntualizado que la fórmula de la cesión “no había sido posible hasta hace unos meses, pero nos alegramos del cambio de postura que han tenido y que se hayan sumado a la solución que necesitaba la ciudad”.

EL regidor ha indicado que “este es un paso para cerrar otra de las heridas de la ciudad”. Para ello ha enumerado proyectos que ya van a ser una realidad como Valcárcel, la Ciudad de la Justicia y el hospital “y en todas ellas hemos formado parte de las soluciones”.

La última de las propuestas que había hecho el Ayuntamiento de Cádiz a la Zona Franca fue la de comprar el suelo a Zona Franca para dedicar una parte a vivienda y el resto cederlo a la Junta para la compra del hospital. Esto se iba a hacer mediante una operación de crédito de 12 millones de euros.

Bruno García ha dejado muy claro que ese dinero se va a destinar seguro a vivienda “porque es una de nuestras prioridades”, aunque ahora se analizará el lugar.