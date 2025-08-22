El Ayuntamiento de Cádiz cerrará los parques de la ciudad por las noches a partir del 3 de septiembre

El Ayuntamiento de Cádiz ha optado por la medida más severa ante los estragos que ocasiona casi a diario el vandalismo producido por algunos en diversos espacios públicos de la ciudad. Son en buena medida los parques infantiles los grandes damnificados por las acciones de unos cuantos generando desperfectos que además de destrozar el elemento en cuestión, supone un profundo estrago en las arcas del consistorio.

«Hace unos días se ha roto una cesta de discapacidad de un columpio», ha recordado el concejal de Mantenimiento Urbano José Carlos Teruel que habla de más de 6.000 euros en arreglar algunos de los desperfectos ocasionados por el vandalismo. Así las cosas, algunos de los parques públicos de Cádiz estarán cerrados por la noche desde el próximo 3 de septiembre.

Son los que están perimetrados y por tanto vallados, caso de Cortadura, Carlos Díaz, Parque Erytheia y Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Parque Genovés, San José y Reina Sofía. Todos ellos estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 23:30 de la noche en verano, siendo su cierre a las 22:00 horas en invierno. Los técnicos de parques y jardines los abrirán por las mañana de lunes a viernes, mientras que el cierre y la apertura los fines de semana corresponderá a una empresa de seguridad.

«Se trata de una medida dialogada con los vecinos. Hemos identificado un mal uso de los parques merced al vandalismo y hay que ponerle una solución. Soy partidario de la concienciación pero entiendo que esto no puede seguir pasando. Evidentemente no todo se soluciona con la policía pero esto es cosa de unas ponas personas que afecta a lo público del resto«, ha reconocido el alcalde Bruno García. El edil asimismo recuerda la enorme inversión que se ha hecho en cambiar de arriba a abajo todos los parques infantiles de Cádiz. «Hemos apostado por cambiarlos todos pero también por su mantenimiento, cosa que antes no se hacía».

Cuestionado el alcalde por la decisión del cierre nocturno, recuerda José Carlos Teruel que «estos parques están cercanos a espacios públicos en los que es posible estar reunidos por la noche», en referencia a la gente joven. No obstante, el alcalde recuerda que «esta medida también ayuda a que muchos vecinos puedan descansar mejor».