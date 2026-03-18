Antonio Sanz subraya que la Junta cumple con Cádiz al ratificar el convenio del nuevo hospital

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado que la Junta de Andalucía “cumple con Cádiz” tras ratificar hoy el Consejo de Gobierno la firma del convenio para la cesión del suelo del nuevo hospital, tras culminar todos los trámites previos necesarios para su rúbrica “Dijimos que había acuerdo, dijimos que íbamos a firmar y, una vez más, cumplimos”, ha afirmado.

Antonio Sanz ha destacado que este paso supone “un avance importantísimo y decisivo” para hacer realidad una infraestructura sanitaria largamente demandada, al tiempo que demuestra que el Gobierno andaluz “actúa con rigor, cumple los plazos y responde a sus compromisos”.

En este sentido, Sanz ha incidido en que “no ha existido en ningún momento ningún obstáculo técnico ni administrativo que impidiera avanzar en este proceso”, al mismo tiempo que ha defendido que “el nuevo hospital de Cádiz es ya una realidad imparable gracias al compromiso firme de la Junta de Andalucía”.

En esta línea, ha reiterado que el ejecutivo andaluz “siempre ha mantenido una posición clara porque había acuerdo, los trámites estaban en marcha y el convenio se firmaría en el plazo previsto”. Tras la ratificación por parte del Consejo de Gobierno, la Junta ha manifestado su disposición a firmar el convenio este viernes 20 de marzo, tal y como estaba previsto desde el inicio, junto al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de la capital.

Seriedad frente a las “falsas polémicas”

Además, el consejero ha denunciado también la “falsa polémica” generada por el PSOE, al que ha acusado de “intentar confundir a la opinión pública con críticas infundadas y carentes de base”. “Frente al ruido y los intentos de bloqueo, la Junta ha seguido trabajando con seriedad y responsabilidad para que este proyecto salga adelante”, ha recalcado.

El Gobierno andaluz asumirá la financiación de las obras, la redacción del proyecto y la ejecución del nuevo hospital mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública, una vez se disponga de los terrenos. Por su parte, la Zona Franca cederá gratuitamente los suelos necesarios, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz facilitará la tramitación urbanística.

El nuevo hospital se levantará sobre una parcela de 33.582 metros cuadrados situada en la avenida de Marconi y permitirá dotar a Cádiz de un centro sanitario moderno, flexible y adaptado a las nuevas necesidades asistenciales, incorporando avances en digitalización, humanización de los cuidados y actividad docente e investigadora.