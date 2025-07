Más de 40 años abonados al Cádiz CF: "No somos más cadistas que nadie, no nos importaría pagar para un mayor equilibrio en los precios"

Jesús Suero y Jesús Reina son algo más que dos aficionados al Cádiz CF. Por más que la modestia de ambos recuerde que solo son seguidores amarillos, tanto uno como el otro recuerdan que "no somos más cadistas que nadie".

Y es que suman entre los dos más de 80 años abonados al Cádiz CF, concretamente 43 temporadas de manera consecutiva en cada caso. Fue a principios de los 80 cuando Suero y Reina decidieron hacerse abonados del club de sus vidas y desde entonces no han fallado ni una sola vez. Condición que ahora, por tercera campaña consecutiva, les permite sacarse su carnet del Cádiz sin pagar un solo euro, algo de lo que se benefician unos 300 aficionados amarillos dada su antigüedad.

Sin embbargo los dos reconocen en COPE que "ni somos más cadistas que nadie y no dejamos de entender a todo aquel que no ha podido hacerse socio estos años. Hay muchas cuestiones en la vida que hay que tener en cuenta, nosotros hemos tenido la suerte de poder seguir al Cádiz tantos años, heredado de nuestros padres, pero hay gente que no ha podido".

Con esa modestia que les caracteriza ambos reconocen que "ahora no pagamos por el carnet pero no nos importaría pagar si con ello se consigue un mayor equilibrio en los precios de los abonos. Nosotros nos alegramos evidentemente de no pagar y de que haya gente que pague poco, pero tampoco entendemos que haya precios tan altos para muchos aficionados".

Respecto a la situación del club con la afición, Jesús Suero y Jesús Reina esperan que "la cosa se reconduzca. El cadismo no falla pero ahora mismo una relación mala con la entidad que debe cambiar lo antes posible. Se han hecho cosas mal".