"Me voy defraudado y decepcionado con el Cádiz Virgili"

A poco más de 24 horas del partido que el Cádiz CF Virgili tenía que jugar este sábado ante el filial de El Pozo Murcia, la entidad anunciaba el cese de su entrenador el último año y medio, Pepe Narváez. Una noticia inesperada, a pocas horas del choque del conjunto panadero y que también cogió por sorpresa al propio protagonista.

El entrenador ha hablado en los micrófonos de Deportes COPE Cádizlamentando un cese "inesperado y que ha llegado cuando menos creía que podía pasar. Me lo comunican el jueves antes del entrenamiento y me coge de imprevisto. Ellos tienen su opinión y creen que los resultados no estaban acompañando. Hay que respetar la decisión del club y entiendo cual es el rol del entrenador. Ha sido un palo".

Narváez recalca que "me voy con la conciencia tranquila por el trabajo que he hecho. Siempre he confiado que se podían conseguir cosas importantes pero el club ha tomado la decisión y hay que mirar adelante. Se nos han escapado algunos partidos en los momentos finales y por detalles, en uno ellos por ser valientes se nos fue un empate. Son partidos que se van por desconcentración y por ser valientes".

"Me han dolido las formas", explilca el entrenador. "No he podido despedirme aún de la plantilla, no me han dejado lo cual no entiendo. No quiero irme con un sabor de boca amargo porque he vivido cosas muy bonitas pero jode mucho irte así por un equipo que te has desvivido. No he sido recompensado de la misma manera".

"Es decisión del club y pueden hacer lo que quieran"

La pasada campaña el Virgili tuvo que pelear por la permanencia tras no lograr clasificarse para luchar por el ascenso. "No sé si ha pesado esa campaña pero a mi me renovaron. Se ha visto en la pretemporada un trabajo bien hecho, los jugadores han competido bien y las sensaciones de la pretemporada no han valido en la campaña. Si se hubiera tenido más paciencia los resultados habrían llegado. Respeto la decisión, es su club y pueden hacer lo que quieran con él".

Narváez insiste en las maneras del Virgili. "No le han dado un motivo a los jugadores del cese, no me han dejado despedirme. Son situaciones raras y extrañas. Me voy defraudado por como se han hecho las cosas, creo que no han sido las mejores".