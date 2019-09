Vizcaíno: «Manolo Santander y su pasodoble eran la mejor manera de querer al Cádiz CF»

El presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno ha explicado en los micrófonos de COPE lo que suponía para el cadismo la figura de Manolo Santander. "Era la tarjeta de visita que no siendo de Cádiz quería conocer lo que era el Cádiz CF a través de una copla. Cualquiera al que le hables sobre el Cádiz CF le viene a la mente el 'Me han dicho que el amarillo'. Todo el que quiera al Cádiz CF quería a Manolo Santander".

Vizcaíno recuerda que "ese pasodoble lo inmortalizamos en el Estadio Carranza hace unos años. Esa letra traspasa cualquier tipo de frontera mental y del propio fútbol".

"He tenido la suerte de conocerlo y de sentir su gracia natural y de admirarlo por sus coplas y sobre todo por su forma de ser. Como no puede ser de otra forma nos hemos puesto a disposición de la familia y está a disposición el Estadio Carranza. Manolo se merecía todo porque no somos conscientes de la repercusión y la trascendencia de todo lo que le ha dado al Cádiz CF".