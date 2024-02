Manuel Vizcaíno agota la última bala

Vizcaíno asume, faltaría más, que el momento del equipo es de todo menos esperado y deseado. «Estamos en una situación que yo no esperaba. Si leo las crónicas tras el partido ante el Villarreal que ganamos parecía que íbamos a ganar la Champions. Los resultados no nos han dado la razón, lo que hay que hacer es seguir trabajando e intentar cambiar la dinámica. Creo que es un tena anímico, pido un apoyo masivo que ya se respira. Ellos también se tienen que dar cuenta que hay que saber jugar con la presión, la situación y que estamos todos a una para que lo consigamos. Aunque parezca increíble que lo es estamos fuera del descenso si ganamos el domingo y con eso nos tenemos que quedar«, destacaba.

El presidente saca la cabeza por sus jugadores destacando que en algunos partidos el equipo no ha estado mal, aunque ni estando bien este Cádiz ha sido capaz de ganar. «Igual que llevamos tiempo sin ganar hemos hecho buenos partidos por el camino y hemos logrado puntos importantes ante rivales buenos. Todo eso nos ha permitido tener la posibilidad de que el domingo se pueda cambiar el rumbo de verdad que es lo más importante ahora mismo y que esta plantilla empiece a dar lo que tiene. Son buenos jugadores los que tenemos y además buenos chavales«, decía a modo paternal el presidente.

Para Vizcaíno la situación actual del Cádiz no es peor que la de otras temporadas. «El año pasado cuando perdimos los cinco primeros partidos la situación era más complicada y si me remito atrás hemos vivido momentos mucho peores. Estamos en Primera División y si ganamos el domingo estaremos fuera del descenso. Seguro que nos hemos equivocado y es inaceptable que no ganemos desde el 1 de septiembre«.

Promoción especial para el Cádiz - Celta

Los socios del Cádiz Club de Fútbol podrán solicitar una invitación para el partido ante el RC Celta de Vigo, que se disputará el próximo domingo 25 de febrero a las 14.00h en el estadio Nuevo Mirandilla, accediendo a la plataforma https://reservas.cadizcf.com e identificándose con su ID/PIN.

La plataforma estará disponible desde hoy martes 20 de febrero a las 20.00h y hasta el jueves 22 a las 20.00h.

El viernes 23, el Club enviará la invitación a los socios solicitantes por correo electrónico, priorizando por orden de antigüedad de los socios y hasta completar el aforo del estadio. El envío de las invitaciones se realizará a través de una cuenta de email oficial del Cádiz CF.

No habrá entradas a la venta para este encuentro.