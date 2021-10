Villarreal - Cádiz: Otro palo en el descuento (3-3)

La misma historia que pasó hace semanas ante Osasuna se volvió a repetir para el Cádiz CF. En esta ocasión más cruel si cabe, pues si en aquel partido los amarillos ganaban 2-1 y al final acaban perdiendo, en esta ocasión el equipo de Álvaro Cervera ganaba 1-3 ante un rival muy poderoso en su campo y tenía controlado un partido que acabó perdiendo por sus propios fallos. Y es que este Cádiz sigue regalando goles, así todo es muy complicado.

Con Chapela como principal novedad en el once, el Cádiz hizo una primera parte fantástica que comenzó con el gol del Choco en una contra 'made in Cervera' y que remató el hondureño con un saque de falta de Fali que volvió a rematar el delantero cadista. Antes, un incomprensible error a balón parado permitía que Pau hiciera el empate en un saque de esquina. Aun así, el segundo del Choco daba a las a los amarillos.

Más aún cuando nada más comenzar la segunda parte el hondureño se marcaba un triplete en otra contra conducida por Sobrino. El Cádiz ganaba 1-3 y dormía el partido, no sufría apenas solo a contadas ocasiones. Sin embargo, a diez del final el Villarreal se metía en el partido con un tanto de Día. Los nervios afloraban pero cuando todo parecía que iba a acabar llegaba el desastre.

Una jugada de ataque para matar el encuentro acabó con Danjuma en el área y definiendo por calidad ante Conan. Un error en cadena cadista ponía el gol en bandeja y un empate que supone un golpe duro a un equipo que no termina de levantarse.

Cervera, resignado

Con cara de resignación tras un partido en el que la victoria estaba en la mano del Cádiz pero se volvió a escapar, como ante Osasuna, en la recta final. Álvaro Cervera lamentaba que los fallos de su equipo le volvieran a condenar tras un encuentro muy completo que solo se enturbió con las concesiones cadistas que significaron los tres goles del Villarreal. El equipo aguantó lo que pudo pero los últimos minutos le volvieron a condenar.

"Mientras hemos tenido fuerzas les hemo daño al contragolpe. El rival con su juego que es bueno y bonito, hemos aprovechado algunos errores. Cuando nos hemos cansado y nos hemos limitado a defender no lo hemos hecho mal pero en las ocasiones en las que hemos dudado pues nos han empatado. Sacar un punto en Villarreal no es malo pero tal y como ha sido el partido si lo es. Dos goles en campo del Español, dos en casa y tres aquí no es el camino. Seguimos defendiendo con más gente y nos siguen marcando goles, el problema estará en otro sitio", explicaba el entrenador.

«No puede pasar lo que ha sucedido»

Cervera lo tenía más que claro. "Pierdo dos puntos tal y como ha sido el partido. La última jugada del partido es una nuestra en ataque en su campo, la sacan arriba y se quedan delante de nuestro portero. Eso no puede pasar en Primera División. El Villarreal te puede marcar cinco pero no puede pasar lo que ha sucedido. Un córner o cualquier cosa nos penaliza y así va a ser muy complicado. Vamos a pelear pero tengo una sensación mala porque eran tres puntos que nos daban tranquilidad con todo lo que se está moviendo alrededor del equipo y no lo logramos", apuntaba el entrenador.

El entrenador del Cádiz entendía que entre los fallos de su equipo estuvo no acabar las jugadas. "Hemos dejado de sacar las contras y hemos perdido balones sin acabar en campo contrario. Cuando pierdes tantos balones al final te acaban marcando".