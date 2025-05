Flick pone nota a la temporada del Barça y se moja con las renovaciones: "Confío plenamente en Lamine"

Publicado el 24 may 2025, 14:17 - Actualizado 24 may 2025, 14:17

Hansi Flick, ha asegurado que confía "plenamente" en que Lamine Yamal renueve su contrato con el conjunto azulgrana y en que el central Ronald Araujo continúe, y espera que el club pueda fichar a un extremo en este mercado de verano.

"Confío plenamente en Lamine, él lo sabe. Además, es un jugador al que le encanta jugar para el Barça", señaló en la rueda de prensa previa al último partido de LaLiga ante el Athletic Club en San Mamés, en la que no fue tan claro sobre la renovación de Wojciech Szczesny. "Lo más importante, y esto lo he hablado con Deco, es que los jugadores más importantes se queden, que garanticemos el futuro del Barça. Deco sabe qué posiciones queremos reforzar o cambiar, explorando cosas que podamos necesitar. Estoy muy contento con todo, hablamos mucho, comentamos cosas y estamos en la misma onda", indicó.

EFE Szczesny calienta minutos antes del partido de la jornada 35 de LaLiga entre el Barcelona y el Real Madrid

Tampoco quiso mojarse sobre la continuidad de Ansu Fati. "No es una decisión mía. Él tiene contrato y tomará la decisión que corresponda; cuando quiera hablar conmigo, lo hablaremos, no habrá ningún problema, pero es una decisión suya", apuntó, y sí fue más claro sobre la del uruguayo Ronald Araujo. "Firmó su renovación, así que al 100% confío en que estará aquí con nosotros. Creo en él al 100% también", expresó. "Iñigo y Cubarsí han jugado una temporada fantástica juntos. No ha sido fácil poder sumarse al grupo y demostrar lo bueno que es Araujo, pero estoy confiado en que mejorará muchísimo cuando empiece con nosotros la pretemporada", añadió el técnico alemán.

No confirmó si apostará en San Mamés por un once de jugadores de La Masia. "Lo que tenemos que hacer es centrarnos, hay que ser serios también. El Barça siempre ha sido una muy buena combinación de jugadores de la casa y también de fuera, jugadores 'top', y eso es lo que tenemos aquí también. Me encanta poder trabajar con todos ellos. Aquellos jugadores de La Masia que trabajan y que se esfuerzan tienen una calidad enorme, nos aportan muchísimo, y vamos a acabar esta temporada pudiendo dar minutos también a este tipo de jugadores, aquellos jugadores que más se lo merecen", subrayó.

EFE Hansi Flick, entrenador del Barcelona, en rueda de prensa

En cuanto a la nota que le pone al equipo este curso, afirmó que "entre un 8 y un 10", y aseguró que el objetivo es "mejorar de cara a la siguiente temporada". "Sé que seguramente sea más difícil que esta, pero tenemos la confianza, sabemos cómo podemos mejorar y cómo queremos jugar al fútbol. Hay que seguir trabajando duro y poder dar a los jugadores y al equipo más opciones. Todo está ya planificado, también la gira, es fantástico. Esperemos que todo vaya bien y que todo el mundo esté listo el día 13", dijo, sin desvelar si habrá matices en el juego del Barça. "Ya lo veréis la temporada que viene. Cuando el estilo es tan claro... Veréis cómo jugamos el año que viene", señaló.

"Empezaremos la pretemporada el domingo 13 de julio con unos entrenamientos de prueba; veremos cómo vienen después de las vacaciones. Después empezaremos a entrenar el lunes. Muchos jugadores van a jugar para sus selecciones nacionales, así que también intentaré ver algún que otro partido. Estaré en Stuttgart cuando España juegue contra Francia. Después de eso, me voy de vacaciones", aclaró.

El preparador azulgrana también confesó que piensan en reforzarse con un extremo. "En los últimos partidos, quizás no hemos tenido muchas opciones para esas posiciones, así que tendremos que estudiar más opciones y aportar más calidad al equipo también. Este es el trabajo de Deco, es lo que va a tener que hacer él y yo le voy a ayudar", declaró, sin querer hablar de la posibilidad de fichar para ello a Luis Díaz o a Marcus Rashford. "No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo a día de hoy, pero ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre", expuso.