VÍDEO. Otra gesta para un Cádiz que da un paso más a la salvación

Otra gesta para el recuerdo, otro partido inolvidable. Este Cádiz no está acostumbrando a conseguir lo imposible. Campos donde no se había ganado, equipos a los que rara vez se le había siquiera competido. La sensación de este equipo es que parece que no tiene límites. ¿O sí? Seguramente los tiene y su entrenador, el gran artíficie de todo esto, lo recuerda y no lo olvida: "El techo de este equipo es la salvación, para eso trabajo". No hay más.

Las victorias ante el Real Madrid, Athletic Club y Barcelona son importantes, son gestas ante equipos enormes del fútbol, pero lo son sobre todo porque han puesto puntos de oro para el conjunto cadista. Puntos con los que seguramente nadie contaba y que ya están en la buchaca del Cádiz.

Llegarán los malos momentos, la temporada es larga y será dura. Importante será que cuando esos momentos lleguen nadie olvide que a día de hoy este Cádiz suma 18 puntos y está quinto clasificado en Primera. Es el mejor equipo andaluz, el mejor recién ascendido y encima ya es capaz de empezar a ganar en Carranza, su asignatura pendiente.

Un equipo histórico hecho y moldeado por su entrenador. Álvaro Cervera se está coronando, si no lo estaba ya, como uno de los grandes entrenadores del fútbol actual.

